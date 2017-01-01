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Индиан-Уэллс. Свитолина обыграла Гаврилову на пути в 1/8 финала и другие результаты

Индиан-Уэллс. Свитолина обыграла Гаврилову на пути в 1/8 финала и другте результаты

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA категории Premier- BNP Paribas Open с призовым фондом $6,993,450 проходят матчи третьего круга.

Десятая ракетка мира, 22-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под десятым номером, разгромила 23-летнюю представительницу Австралии Дарью Гаврилову (24), занимающую в мировом рейтинге 27-е место, со счетом 6:2, 6:1.

Поединок продолжался 1 час 4 минуты. За это время Свитолина реализовала два брейк-пойнта из четырех и отыграла все шесть брек-пойнтов, имевшихся у Гавриловой. Навылет соперницы не подавали, при этом Элина допустила одну двойную ошибку, а Дарья – три. Благодаря этой победе украинка вышла вперед в личном противостоянии с Гавриловой – 4:3.

За выход в четвертьфинал турнира Свитолина сразится с седьмой ракеткой мира, 23-летней испанкой Гарбин Мугурусой, которая в трех сетах остановила американку  Кейлу Дей (WC) - 3:6, 7:5, 6:2.

Ранее Свитолина и Мугуруса встречались четыре раза и пока у них – ничья.

Теннис. Premier- BNP Paribas Open. Индиан-Уэллсе (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.
Третий круг
Элина СВИТОЛИНА (Украина, 10) — Дарья Гаврилова (Австралия, 24) – 6:2, 6:1
Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) — Кейла Дей (США, WC) – 3:6, 7:5, 6:2
Тимя Бачински (Швейцария, 15) — Кики Бертенс (Нидерланды, 18) – 6:3, 5:7, 7:6(8)
Каролин Гарсия (Франция, 21) — Йоханна Конта (Великобритания, 11) – 3:6, 6:3, 7:6(1)
Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Роберта Винчи (Италия, 26) – 6:2, 2:6, 6:1
Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Ирина Бегу (Румыния, 29) – 6:4, 7:6(2)
Анастасия Павлюченкова (Россия, 19) — Барбора Стрыцова (Чехия, 17) – 6:3, 6:2
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