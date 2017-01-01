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Индиан-Уэллс. Маррей не смог пробиться в третий круг и другие результаты

Индиан-Уэллс. Маррей не смог пробиться в третий круг и другие результаты

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000  - BNP Paribas Open в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Первая ракетка мира, 29-летний британец Энди Маррей, посеянный под первым номером, потерпел поражение в двух сетах от прошедшего через квалификацию 26-летнего канадца Вашека Поспишила, занимающего в рейтинге ATP 129-ю строчку. Поединок продолжался 1час 51 минуту и завершился в пользу канадца со счетом 6:4, 7:6(5).

Маррей взял три подачи соперника и упустил четыре своих. На его счету три эйса и семь двойных ошибок, а Вашек пять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Это была первая победа канадца в пяти встречах с Марреем.

За выход в 1/8 финала Поспишил поспорит с сербом Душаном Лайовичем (Q), который победил испанца Фелисиано Лопеса (30) – 6:2, 4:6, 7:6  

Теннис. ATP World Tour Masters 1000  - BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.
Второй круг
Вашек Поспишил (Канада, Q) — Энди Маррей (Великобритания, 1) – 6:4, 7:6(5)
Душан Лайович (Сербия, Q) — Фелисьяно Лопес (Испания, 30) – 6:2, 4:6, 7:6(2)
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 21) — Петер Гоёвчик (Германия, Q) – 7:5, 6:2
Томаш Бердых (Чехия, 13) — Бьорн Фрэтэнджело (США, WC) – 7:6(4), 6:4
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 16) — Адриан Маннарино (Франция) – 7:5, 6:2
Миша Зверев (Германия, 29) — Жоау Соуза (Португалия) – 6:4, 6:3
Альберт Рамос (Испания, 22) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:4, 5:7, 7:5
Гаэль Монфис (Франция, 10) — Дариан Кинг (Барбадос, Q) – 3:6, 6:0, 6:1
Пабло Куэвас (Уругвай, 27) — Мартин Клижан (Словакия) – 7:6(3), 7:6(5)

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