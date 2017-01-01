Индиан-Уэллс. Маррей не смог пробиться в третий круг и другие результаты

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - BNP Paribas Open в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Первая ракетка мира, 29-летний британец, посеянный под первым номером, потерпел поражение в двух сетах от прошедшего через квалификацию 26-летнего канадца, занимающего в рейтинге ATP 129-ю строчку. Поединок продолжался 1час 51 минуту и завершился в пользу канадца со счетом 6:4, 7:6(5).Маррей взял три подачи соперника и упустил четыре своих. На его счету три эйса и семь двойных ошибок, а Вашек пять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Это была первая победа канадца в пяти встречах с Марреем.За выход в 1/8 финала Поспишил поспорит с сербом Душаном Лайовичем (Q), который победил испанца Фелисиано Лопеса (30) – 6:2, 4:6, 7:6Вашек Поспишил (Канада, Q) — Энди Маррей (Великобритания, 1) – 6:4, 7:6(5)Душан Лайович (Сербия, Q) — Фелисьяно Лопес (Испания, 30) – 6:2, 4:6, 7:6(2)Пабло Карреньо-Буста (Испания, 21) — Петер Гоёвчик (Германия, Q) – 7:5, 6:2Томаш Бердых (Чехия, 13) — Бьорн Фрэтэнджело (США, WC) – 7:6(4), 6:4Роберто Баутиста-Агут (Испания, 16) — Адриан Маннарино (Франция) – 7:5, 6:2Миша Зверев (Германия, 29) — Жоау Соуза (Португалия) – 6:4, 6:3Альберт Рамос (Испания, 22) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:4, 5:7, 7:5Гаэль Монфис (Франция, 10) — Дариан Кинг (Барбадос, Q) – 3:6, 6:0, 6:1Пабло Куэвас (Уругвай, 27) — Мартин Клижан (Словакия) – 7:6(3), 7:6(5)