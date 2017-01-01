Индиан-Уэллс. Долгополов выиграл первый сет у Кольшрайбера и снялся из-за травмы (+Видео)

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.

Станислас Вавринка (Швейцария, 3) — Паоло Лоренци (Италия) – 6:3, 6:4

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - BNP Paribas Open в одиночном разряде проходят матчи второго круга.28-летний украинец, занимающий в мировом рейтинге 64-е место, в матче против 31-й ракетки мира, 33-летнего немца(28), при счете 6:7(3), 1:1 отказался от продолжения борьбы из-за травмы.Теннисисты провели на корте 1 час 8 минут. За этот время соперники реализовали по два брейк-пойнта. Долгополов семь раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку, а Кольшрайбер выполнил три эйса и дважды ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 3:1 в пользу немца.В третьем круге соперником Кольшрайбера будет швейцарец Стэн Вавринка (3), который победил итальянца Паоло Лоренци – 6:3, 6:4.Филипп Кольшрайбер (Германия, 28) – Александр ДОЛГОПОЛОВ (Украина) — 6:7(3), 1:1 отказ