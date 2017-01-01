Индиан-Уэллс. Свитолина стартовала с победы и другие результаты

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA категории Premier- BNP Paribas Open с призовым фондом $6,993,450 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.
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