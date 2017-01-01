На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Индиан-Уэллс. Свитолина стартовала с победы и другие результаты

Индиан-Уэллс. Свитолина стартовала с победы

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA категории Premier- BNP Paribas Open с призовым фондом $6,993,450 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Десятая ракетка мира, 22-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под десятым номером, стартовала с непростой победы над 25-летней китаянкой Ван Цян, занимающей в мировом рейтинге 60-е место. За 2 часа 39 минут Свитолина сломила сопротивление соперницы и вырвала победу на тай-брейке третьего сета - 3:6, 6:3, 7:6 (3).

Элина реализовала семь брейк-пойнтов, выполнила один эйс и совершила восемь двойных ошибок. Китаянка ответила ей семью брейками, двумя эйсами при четырех двойных ошибках. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В третьем круге соперницей Свитолиной будет представительница Австралии Дарья Гаврилова (24), которая победила бельгийку Янину Викмайер – 6:2, 7:6(5).

Теннис. Premier- BNP Paribas Open. Индиан-Уэллсе (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.
Первый круг
Элина СВИТОЛИНА (Украина, 10) — Ван Цян (Китай) – 3:6, 6:3, 7:6 (3)
Дарья Гаврилова (Австралия, 24) — Янина Викмайер (Бельгия) – 6:2, 7:6(5)
Каролин Гарсия (Франция, 21) — Евгения Родина (Россия, LL) – 6:3, 6:3
Тимя Бачински (Швейцария, 15) — Моника Никулеску (Румыния – 7:5, 6:2
Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:2, 6:3
Барбора Стрыцова (Чехия, 17) — Сара Эррани (Италия) – 6:4, 5:7, 6:2
Доминика Цибулкова (Словакия, 5) — Елена Остапенко (Латвия) – 6:4, 3:6, 6:3
Кристина Плишкова (Чехия) — Дарья Касаткина (Россия, 33) – 6:0, 6:3
Анастасия Павлюченкова (Россия, 19) — Анетт Контавейт (Эстония, Q) – 6:4, 6:4
Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Юханна Ларссон (Швеция) – 7:6(3), 6:4
Кики Бертенс (Нидерланды, 18) — Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:2, 6:2
Ирина Бегу (Румыния, 29) — Луиза Чирико (США) – 6:1, 7:5
Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – 1:6, 6:4, 6:4
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Индиан-Уэллс. Бондаренко на старте уступила Ван Цян и не встретится со Свитолиной
Свитолина стартовала с победы на турнире в Пекине
Индиан-Уэллсе. Бек обыграла Маттек-Сэндс и стала соперницей Свитолиной
Индиан-Уэллс. Свитолина обыграла Шафаржову и вышла в 1/8 финала
Свитолина вышла в третий круг в Индиан-Уэллсе
Индиан-Уэллс. Свитолина в упорной борьбе уступила Иванович во втором круге
Индиан-Уэллс. Свитолина стартовала с победы
Индиан-Уэллс. Свитолина не смогла взять ни одного гейма у Никулеску
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Индиан-Уэллс. Свитолина стартовала с победы и другие результаты
Индиан-Уэллс. Долгополов стартовал с победы над Троицки
Индиан-Уэллс. Катерина Бондаренко вышла во второй круг в парном разряде
Индиан-Уэллс. Ольга Савчук не пробилась во второй круг в парном разряде
Индиан-Уэллс. Леся Цуренко на старте уступила Пэн Шуай

Последние новости спорта

12:06 Пять украинских биатлонистов побегут в гонке преследования на этапе КМ в Контиолахти 31 | Биатлон

11:35 Юлия Журавок – восьмая в спринте на этапе Кубка IBU в Отепя 66 | Биатлон

11:20 Тайсон Фьюри назвал свой нынешний вес 81 | Бокс

09:12 Макс Бурсак: Я не буду «легкой прогулкой» для Рамиреса 135 | Бокс

08:54 Индиан-Уэллс. Свитолина стартовала с победы и другие результаты 193 | Теннис / Главные новости спорта

21:47 Кайса Макарайнен: Сегодня был самый ужасный день в моей биатлонной жизни 274 | Биатлон

21:30 Мартен Фуркад: Хочу поблагодарить Бьорндалена за вдохновение 237 | Биатлон

21:14 Словак Петер Саган выиграл 3-й этап велогонки «Тиррено – Адриатико»; Гривко – 138-й (+Видео) 231 | Велоспорт

20:54 Британец Симон Йетц победил на 6-м этапе велогонки «Париж – Ницца» 186 | Велоспорт

20:41 Украинские биатлонистки сохранили 3-е место в Кубке наций, Джима потеряла одну позицию в общем зачете КМ 201 | Биатлон

Все новости

ФОТО

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

ВИДЕО

Тони Белью победил Дэвида Хэя (Видео боя)

Тони Белью нокаутировал Дэвида Хэя (Видео нокаута)

Падение Ольги Абрамовой в спринте на корейском этапе КМ (Видео)

Драка команд Уайлдера и Бризила в отеле (Видео)

Уайлдер нокаутировал Вашингтона (Видео)

Венесуэльский лыжник повеселил зрителей на ЧМ в Финляндии (Видео)

Энтони Джошуа готовится к бою с Владимиром Кличко (Видео)





Топ-новости недели

Индиан-Уэллс. Свитолина стартовала с победы и другие результаты
Норвежка Экхофф выиграла спринт на этапе КМ в Контиолахти; Меркушина – 30-я
Украинские пистолетчики - серебряные призеры чемпионата Европы в командном турнире
Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе КМ в Контиолахти; Пидручный – 26-й
Индиан-Уэллс. Долгополов стартовал с победы над Троицки








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (205)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги