Индиан-Уэллс. Свитолина стартовала с победы и другие результаты

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA категории Premier- BNP Paribas Open с призовым фондом $6,993,450 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



Десятая ракетка мира, 22-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под десятым номером, стартовала с непростой победы над 25-летней китаянкой Ван Цян, занимающей в мировом рейтинге 60-е место. За 2 часа 39 минут Свитолина сломила сопротивление соперницы и вырвала победу на тай-брейке третьего сета - 3:6, 6:3, 7:6 (3).



Элина реализовала семь брейк-пойнтов, выполнила один эйс и совершила восемь двойных ошибок. Китаянка ответила ей семью брейками, двумя эйсами при четырех двойных ошибках. Это была первая официальная встреча теннисисток.



В третьем круге соперницей Свитолиной будет представительница Австралии Дарья Гаврилова (24), которая победила бельгийку Янину Викмайер – 6:2, 7:6(5).



Теннис. Premier- BNP Paribas Open. Индиан-Уэллсе (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.

Первый круг

Элина СВИТОЛИНА (Украина, 10) — Ван Цян (Китай) – 3:6, 6:3, 7:6 (3)

Дарья Гаврилова (Австралия, 24) — Янина Викмайер (Бельгия) – 6:2, 7:6(5)

Каролин Гарсия (Франция, 21) — Евгения Родина (Россия, LL) – 6:3, 6:3

Тимя Бачински (Швейцария, 15) — Моника Никулеску (Румыния – 7:5, 6:2

Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:2, 6:3

Барбора Стрыцова (Чехия, 17) — Сара Эррани (Италия) – 6:4, 5:7, 6:2

Доминика Цибулкова (Словакия, 5) — Елена Остапенко (Латвия) – 6:4, 3:6, 6:3

Кристина Плишкова (Чехия) — Дарья Касаткина (Россия, 33) – 6:0, 6:3

Анастасия Павлюченкова (Россия, 19) — Анетт Контавейт (Эстония, Q) – 6:4, 6:4

Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Юханна Ларссон (Швеция) – 7:6(3), 6:4

Кики Бертенс (Нидерланды, 18) — Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:2, 6:2

Ирина Бегу (Румыния, 29) — Луиза Чирико (США) – 6:1, 7:5

Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – 1:6, 6:4, 6:4 В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA категории Premier- BNP Paribas Open с призовым фондом $6,993,450 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Десятая ракетка мира, 22-летняя украинка, посеянная под десятым номером, стартовала с непростой победы над 25-летней китаянкой, занимающей в мировом рейтинге 60-е место. За 2 часа 39 минут Свитолина сломила сопротивление соперницы и вырвала победу на тай-брейке третьего сета - 3:6, 6:3, 7:6 (3).Элина реализовала семь брейк-пойнтов, выполнила один эйс и совершила восемь двойных ошибок. Китаянка ответила ей семью брейками, двумя эйсами при четырех двойных ошибках. Это была первая официальная встреча теннисисток.В третьем круге соперницей Свитолиной будет представительница Австралии Дарья Гаврилова (24), которая победила бельгийку Янину Викмайер – 6:2, 7:6(5).Элина СВИТОЛИНА (Украина, 10) — Ван Цян (Китай) – 3:6, 6:3, 7:6 (3)Дарья Гаврилова (Австралия, 24) — Янина Викмайер (Бельгия) – 6:2, 7:6(5)Каролин Гарсия (Франция, 21) — Евгения Родина (Россия, LL) – 6:3, 6:3Тимя Бачински (Швейцария, 15) — Моника Никулеску (Румыния – 7:5, 6:2Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:2, 6:3Барбора Стрыцова (Чехия, 17) — Сара Эррани (Италия) – 6:4, 5:7, 6:2Доминика Цибулкова (Словакия, 5) — Елена Остапенко (Латвия) – 6:4, 3:6, 6:3Кристина Плишкова (Чехия) — Дарья Касаткина (Россия, 33) – 6:0, 6:3Анастасия Павлюченкова (Россия, 19) — Анетт Контавейт (Эстония, Q) – 6:4, 6:4Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Юханна Ларссон (Швеция) – 7:6(3), 6:4Кики Бертенс (Нидерланды, 18) — Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:2, 6:2Ирина Бегу (Румыния, 29) — Луиза Чирико (США) – 6:1, 7:5Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – 1:6, 6:4, 6:4