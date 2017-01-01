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Индиан-Уэллс. Долгополов стартовал с победы над Троицки

Индиан-Уэллс. Долгополов стартовал с победы над Троицки

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000  - BNP Paribas Open в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

28-летний украинец Александр Долгополов, занимающий в мировом рейтинге 64-е место, нанес поражение 39-й ракетке мира, 31-летнему сербу Виктору Троицки со счетом 6:1, 6:4.

За 1 час 9 минут, проведенных на корте, Долгополов выиграл четыре гейма на приеме и проиграл один на своей подаче. На счету Александра девять эйсов и лишь одна двойная ошибка, а Троицки три  раза подал навылет и трижды ошибся на подаче. Это была первая победа украинца в трех встречах с сербом.

Во втором круге Долгополов сразится с 31-й ракеткой мира, 33-летним немцем Филиппом Кольшрайбером, который получил 28-й номер посева и первый круг пропускает.

На данный момент в их личном противостоянии минимальное преимущество у немца – 2:1.

Отметим, что в основной сетке турнира у мужчин Долгополов – единственный украинский теннисист. Сергей Стаховский и Илья Марченко не смогли преодолеть квалификацию.

Теннис. ATP World Tour Masters 1000  - BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.
Первый круг
Александр ДОЛГОПОЛОВ (Украина) — Виктор Троицки (Сербия) – 6:1, 6:4
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