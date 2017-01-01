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Индиан-Уэллс. Ольга Савчук не пробилась во второй круг в парном разряде

Индиан-Уэллс. Ольга Савчук не пробилась во второй круг в парном разряде

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA категории Premier- BNP Paribas Open в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Ольга Савчук (42-я в мировом парном рейтинге) с ее напарница румынка Ралука Олару (54) потерпели поражение от голландки Кики Бертенс (29) и шведки Йоханны Ларссон (24) со счетом 1:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте лишь 48 минут. За это время Савчук и Олару не сумели реализовать ни одного брейк-пойнта из четырех имевшихся у них, а Бертенс и Ларссон реализовали пять из восьми. На счету Ольги и Ралуки один эйс и три двойных ошибки против трех эйсов и двух двойных у соперниц.

Во втором круге Бертенс и Ларссон встретятся с первыми сеяными американкой Бетани Маттек Сэндс (1) и чешкой Люси Шафаржовой (2).
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