Индиан-Уэллс. Ольга Савчук не пробилась во второй круг в парном разряде

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA категории Premier- BNP Paribas Open в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(42-я в мировом парном рейтинге) с ее напарница румынка(54) потерпели поражение от голландки(29) и шведки(24) со счетом 1:6, 1:6.Теннисистки провели на корте лишь 48 минут. За это время Савчук и Олару не сумели реализовать ни одного брейк-пойнта из четырех имевшихся у них, а Бертенс и Ларссон реализовали пять из восьми. На счету Ольги и Ралуки один эйс и три двойных ошибки против трех эйсов и двух двойных у соперниц.Во втором круге Бертенс и Ларссон встретятся с первыми сеяными американкой Бетани Маттек Сэндс (1) и чешкой Люси Шафаржовой (2).