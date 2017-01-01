В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA категории Premier- BNP Paribas Open с призовым фондом $6,993,450 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.
08:48 Индиан-Уэллс. Долгополов стартовал с победы над Троицки 94 | Теннис / Главные новости спорта
08:28 Индиан-Уэллс. Катерина Бондаренко вышла во второй круг в парном разряде 93 | Теннис / Главные новости спорта
08:06 Индиан-Уэллс. Ольга Савчук не пробилась во второй круг в парном разряде 87 | Теннис
07:53 Индиан-Уэллс. Леся Цуренко на старте уступила Пэн Шуай 121 | Теннис / Главные новости спорта
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16:48 Долгов и Науменко – пятые на этапе Мировой серии в синхронных прыжках в воду с вышки 363 | Прыжки в воду
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