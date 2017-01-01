Илья Марченко не пробился в основную сетку на Masters 1000 в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - BNP Paribas Open с призовым фондом $6,993,450 завершилась квалификация.



109-я ракетка мира, 29-летний украинец Илья Марченко, посеянный под 10-м номером, в финальном раунде проиграл 117-му номеру рейтинга ATP, 35-летнему французу Жюльену Беннето (14) со счетом 4:6, 4:6.



За 1 час 43 минуты, проведенных на корте, Марченко взял одну подачу соперника и не удержал три своих. Илья десять раз подал навылет и допустил четыре двойных ошибки, а Жюльен выполнил два эйса и совершил семь двойных. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу француза.



Напомним, Ранее в первом круге квалификации



Таким образом, в основной сетке в одиночном разряде выступит только Александр Долгополов. Его первым соперником будет 39-я ракетка мира, 31-летний серб Виктор Троицки. Ранее они встречались два раза, но пока украинцу не удавалось обыграть сербского теннисиста.

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - BNP Paribas Open с призовым фондом $6,993,450 завершилась квалификация.109-я ракетка мира, 29-летний украинец, посеянный под 10-м номером, в финальном раунде проиграл 117-му номеру рейтинга ATP, 35-летнему французу(14) со счетом 4:6, 4:6.За 1 час 43 минуты, проведенных на корте, Марченко взял одну подачу соперника и не удержал три своих. Илья десять раз подал навылет и допустил четыре двойных ошибки, а Жюльен выполнил два эйса и совершил семь двойных. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу француза.Напомним, Ранее в первом круге квалификации выбыл из борьбы Сергей Стаховский Таким образом, в основной сетке в одиночном разряде выступит только Александр Долгополов. Его первым соперником будет 39-я ракетка мира, 31-летний серб Виктор Троицки. Ранее они встречались два раза, но пока украинцу не удавалось обыграть сербского теннисиста.