Индиан-Уэллс. Бондаренко на старте уступила Ван Цян и не встретится со Свитолиной

Теннис. Premier- BNP Paribas Open. Индиан-Уэллсе (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA категории Premier- BNP Paribas Open с призовым фондом $6,993,450 проходят матчи первого круга.30-летняяя украинка, занимающая в мировом рейтинге 75-е место, не смогла остановить 60-ю ракетку мира, 25-летнюю китаянку. Поединок длился 2 часа 33 минуты и завершился в пользу китаянки со счетом 5:7, 6:4, 6:4.Бондаренко реализовала семь брейк-пойнтов из десяти, Ван Цян – восемь из 16-ти. Катерина два раза подала навылет и совершила одиннадцать двойных ошибок против трех эйсов и двух двойных у соперницы. Между собой теннисистки встречались впервые.Бондаренко завершила выступление в одиночном разряде, заработав 10 рейтинговых очков и $13,690 призовых.Соперницей Ван Цян во втором круге будет еще одна украинка, десятая ракетка мира, которая, посеяна под 10-м номером и первый круг пропускает.Ранее Свитолина и Ван Цян не встречались.Отметим, что в парном разряде Катерина Бондаренко в дуэте с Хао-Чин Чань из Тайваня в первом круге встретятся с Элиной Свитолиной и немкой Лаурой Зигемунд.Ван Цян (Китай) — Катерина БОНДАРЕНКО (Украина) – 5:7, 6:4, 6:4