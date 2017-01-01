Индиан-Уэллс. Стаховский проиграл на старте квалификации

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - BNP Paribas Open с призовым фондом $6,993,450 проходит квалификация.110-я ракетка мира, 31-летний украинец(11) в первом раунде квалификации потерпел поражение от 25-летнего итальянца, занимающего в рейтинге ATP 159-ю позицию. Поединок длился 1 час 28 минут и завершился в пользу итальянца со счетом 7:6(3), 6:3.Стаховский реализовал один брейк-пойнт из пяти, Гайо – два из четырех. Сергей выполнил шесть эйсов и допустил две двойных ошибки, а соперник один раз подал навылет и четыре раза ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.