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Индиан-Уэллс. Стаховский проиграл на старте квалификации
Индиан-Уэллс. Стаховский проиграл на старте квалификацииВ Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000  - BNP Paribas Open с призовым фондом $6,993,450 проходит квалификация.

110-я ракетка мира, 31-летний украинец Сергей Стаховский (11) в первом раунде квалификации потерпел поражение от 25-летнего итальянца Федерико Гайо, занимающего в рейтинге ATP 159-ю позицию. Поединок длился 1 час 28 минут и завершился в пользу итальянца со счетом 7:6(3), 6:3.

Стаховский реализовал один брейк-пойнт из пяти, Гайо – два из четырех. Сергей выполнил шесть эйсов и допустил две двойных ошибки, а соперник один раз подал навылет и четыре раза ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.

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