Индиан-Уэллс. Марченко стартовал с победы в квалификации

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - BNP Paribas Open с призовым фондом $6,993,450 проходит квалификация.109-я ракетка мира, 29-летний украинец, посеянный под 10-м номером, стартовал с победы над 165-м номером мирового рейтинга, 31-летним россияниномсо счетом 6:4, 2:6, 6:4.Поединок продолжался 2 часа 2 минуты. Соперники взяли по четыре подачи друг друга. Марченко выполнил четыре эйса и совершил шесть двойных ошибок, а Габашвили один раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 2:1 в пользу украинца.За выход в финальный раунд квалификации Марченко поспорит со 117-й ракеткой мира, 35-летним французом(14).Ранее Марченко и Беннето встречались один раз и тогда сильнее был француз.