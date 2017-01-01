Последние новости спорта

18:59 Роджер Федерер установил рекорд по количеству недель в Топ-50 рейтинга ATP 116 | Теннис

18:38 Устинов может стать соперником Фьюри по поединку 13 мая 159 | Бокс

18:27 УХЛ. Сергей Варламов: Важно, чтобы игры плей-офф были интересны болельщикам 127 | Хоккей

18:01 Ирландец Беннетт победил на третьем этапе велогонки «Париж – Ницца» 124 | Велоспорт

17:48 Анна Кривонос победила в спринте на чемпионате Украины по биатлону 135 | Биатлон

17:38 Свитолина претендует на победу в двух номинациях WTA в феврале 137 | Теннис

16:54 Украинские пловцы завоевали пять медалей на турнире в Марселе 221 | Плавание

15:08 Леся Цуренко: Надеюсь, что с этой победой ко мне придет больше уверенности 145 | Теннис

14:33 Антон Дудченко выиграл спринт на чемпионате Украины по биатлону 211 | Биатлон