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Свитолина претендует на победу в двух номинациях WTA в феврале
Женская теннисная ассоциация (WTА) открыла голосование в традиционных номинациях.

На победу в двух из трех номинаций претендует первая ракетка Украины Элина Свитолина. Голосование проводится среди болельщиков на официальном сайте WTA.

Прорыв месяца

Прорыв месяца
1. Элина Свитолина: в прошлом месяце выиграла турнир на Тайване и завоевала самый крупный титул в карьере, одержав победу в Дубае. Десять побед подряд в WTA-туре позволили Свитолиной дебютировать в Топ-10 мирового рейтинга.

2. Кристина Младенович: в феврале француженка оформила первый одиночный титул в карьере, став чемпионкой турнира в Санкт-Петербурге, а также дошла до финала в Акапулько.

4. Эшли Барти: австралийка успешно начала возвращение в WTA-тур, одержав победу в одиночном и парном разрядах на турнире в Малайзии, после чего впервые вошла в Топ-100 мирового рейтинга.

3. Кэтрин Беллис: 17-летняя американка удивила теннисный мир, дойдя до четвертьфинала турнирав Дубае, обыграв вторую ракетку мира Агнешку Радваньску. Беллис стала самой молодой четвертьфиналисткой турнира категории Premier 5 с 2001 года.

Проголосовать за теннисистку в номинации «Прорыв месяца» можно по ссылке.

Теннисистка месяца

Теннисистка месяца
1. Кристина Младенович: помимо титула в Санкт-Петербурге и финала в Акапулько, француженка одержала первую победу над представительницей Топ-5, обыграв Каролину Плишкову в Дубае, а также установила личный рекорд в рейтинге WTA, в этот понедельник поднявшись на 26-ю позицию.

2. Элина Свитолина: в феврале украинка провела тринадцатиматчевую победную серию, выиграв турниры в Тайбэе и Дубае, при этом одержала две победы в одиночных встречах в Кубке Федерации и в первом круге турнира в Малайзии.

3. Каролина Плишкова: победив на турнире в Дохе, чешка стала первой теннисисткой в этом сезоне, которая завоевала два титула на турнирах WTA. Отметим, что в Катаре Плишкова выиграла четыре матча в течение трех дней.

Проголосовать за теннисистку в номинации «Теннисистка месяца» можно по ссылке.

Удар месяца

Удар месяца
В данной номинации на лучший удар февраля претендуют: Кристина Младенович, Каролина Плишкова, Анжелика Кербер, Каролин Возняцки и Дарья Касаткина.

Проголосовать за теннисистку в номинации «Удар месяца»  можно по ссылке.

Голосование во всех номинациях продлится до 23:59 четверга по местному времени (6:59 утра пятницы по Киеву). Имена победительниц будут объявлены в пятницу.
По материалам: btu.org.ua
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