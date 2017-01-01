Свитолина претендует на победу в двух номинациях WTA в феврале





На победу в двух из трех номинаций претендует первая ракетка Украины Элина Свитолина. Голосование проводится среди болельщиков на официальном сайте WTA.

Женская теннисная ассоциация (WTА) открыла голосование в традиционных номинациях.На победу в двух из трех номинаций претендует первая ракетка Украины. Голосование проводится среди болельщиков на официальном сайте WTA. Прорыв месяца

1. Элина Свитолина: в прошлом месяце выиграла турнир на Тайване и завоевала самый крупный титул в карьере, одержав победу в Дубае. Десять побед подряд в WTA-туре позволили Свитолиной дебютировать в Топ-10 мирового рейтинга.



2. Кристина Младенович: в феврале француженка оформила первый одиночный титул в карьере, став чемпионкой турнира в Санкт-Петербурге, а также дошла до финала в Акапулько.



4. Эшли Барти: австралийка успешно начала возвращение в WTA-тур, одержав победу в одиночном и парном разрядах на турнире в Малайзии, после чего впервые вошла в Топ-100 мирового рейтинга.



3. Кэтрин Беллис: 17-летняя американка удивила теннисный мир, дойдя до четвертьфинала турнирав Дубае, обыграв вторую ракетку мира Агнешку Радваньску. Беллис стала самой молодой четвертьфиналисткой турнира категории Premier 5 с 2001 года.



Проголосовать за теннисистку в номинации «Прорыв месяца» можно по

1.в прошлом месяце выиграла турнир на Тайване и завоевала самый крупный титул в карьере, одержав победу в Дубае. Десять побед подряд в WTA-туре позволили Свитолиной дебютировать в Топ-10 мирового рейтинга.2.: в феврале француженка оформила первый одиночный титул в карьере, став чемпионкой турнира в Санкт-Петербурге, а также дошла до финала в Акапулько.4.австралийка успешно начала возвращение в WTA-тур, одержав победу в одиночном и парном разрядах на турнире в Малайзии, после чего впервые вошла в Топ-100 мирового рейтинга.3.17-летняя американка удивила теннисный мир, дойдя до четвертьфинала турнирав Дубае, обыграв вторую ракетку мира Агнешку Радваньску. Беллис стала самой молодой четвертьфиналисткой турнира категории Premier 5 с 2001 года.Проголосовать за теннисистку в номинации «Прорыв месяца» можно по ссылке Теннисистка месяца

1. Кристина Младенович: помимо титула в Санкт-Петербурге и финала в Акапулько, француженка одержала первую победу над представительницей Топ-5, обыграв Каролину Плишкову в Дубае, а также установила личный рекорд в рейтинге WTA, в этот понедельник поднявшись на 26-ю позицию.



2. Элина Свитолина: в феврале украинка провела тринадцатиматчевую победную серию, выиграв турниры в Тайбэе и Дубае, при этом одержала две победы в одиночных встречах в Кубке Федерации и в первом круге турнира в Малайзии.



3. Каролина Плишкова: победив на турнире в Дохе, чешка стала первой теннисисткой в этом сезоне, которая завоевала два титула на турнирах WTA. Отметим, что в Катаре Плишкова выиграла четыре матча в течение трех дней.



Проголосовать за теннисистку в номинации «Теннисистка месяца» можно по

1.помимо титула в Санкт-Петербурге и финала в Акапулько, француженка одержала первую победу над представительницей Топ-5, обыграв Каролину Плишкову в Дубае, а также установила личный рекорд в рейтинге WTA, в этот понедельник поднявшись на 26-ю позицию.2.в феврале украинка провела тринадцатиматчевую победную серию, выиграв турниры в Тайбэе и Дубае, при этом одержала две победы в одиночных встречах в Кубке Федерации и в первом круге турнира в Малайзии.3.победив на турнире в Дохе, чешка стала первой теннисисткой в этом сезоне, которая завоевала два титула на турнирах WTA. Отметим, что в Катаре Плишкова выиграла четыре матча в течение трех дней.Проголосовать за теннисистку в номинации «Теннисистка месяца» можно по ссылке Удар месяца

В данной номинации на лучший удар февраля претендуют: Кристина Младенович, Каролина Плишкова, Анжелика Кербер, Каролин Возняцки и Дарья Касаткина.



Проголосовать за теннисистку в номинации «Удар месяца» можно по



Голосование во всех номинациях продлится до 23:59 четверга по местному времени (6:59 утра пятницы по Киеву). Имена победительниц будут объявлены в пятницу. В данной номинации на лучший удар февраля претендуют: Кристина Младенович, Каролина Плишкова, Анжелика Кербер, Каролин Возняцки и Дарья Касаткина.Проголосовать за теннисистку в номинации «Удар месяца» можно по ссылке Голосование во всех номинациях продлится до 23:59 четверга по местному времени (6:59 утра пятницы по Киеву). Имена победительниц будут объявлены в пятницу.