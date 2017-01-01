Леся Цуренко: Надеюсь, что с этой победой ко мне придет больше уверенности

Украинская теннисистка Леся Цуренко победила на турнире в Акапулько (Мексика),



- Это первый раз, когда ты примеряла сомбреро?

- Да, так и есть, но только потому, что я впервые выиграла титул в Мексике! Теперь для меня это будет особенный момент и я рада, что это случилось впервые.



- В таком напряженном втором сете, какие у тебя были мысли при счете 4-5? Ведь было столько брейков, а тебе важно было защитить подачу, чтобы остаться в этой партии?

- Думаю, в первом сете я играла очень хорошо, чувствовала себя очень уверенной. Во второй партии Младенович немного изменила игру, стала действовать более агрессивно. Я также больше нервничала, потому что чувствовала, что титул от меня уже совсем близко. Определенно, что самый важный гейм был при счете 4-5. И я была очень рада, что смогла удержать подачу. Тогда я почувствовала, что сейчас могу закончить этот матч.



- У Кики последние несколько недель выдались удачными, но ты уже обыгрывала ее три раза. С каким настроением ты выходишь на матчи с такими игроками?

- У меня уже были победы в матчах с Младенович, но и она обыгрывала меня в Дубае в прошлом году. Я довольно неплохо знакома с ее игрой, у нее отличная подача и форхенд. Я старалась сфокусироваться на себе и на своих ударах. Думаю, такой подход для меня работает, потому что на твоей половине корта есть только ты сам. И как только я начинаю думать о сопернице, то сразу же больше нервничаю. Просто ударяй по мячу, выполняй свои удары - это и есть ключевой момент, а дальше борись за каждое очко.



- На старте сезона у тебя была непростая жеребьевка: ты играла с Анжеликой Кербер в Австралии и Пэн Шуай в Дубае. Как ты себя чувствовала в начале этой недели и стал ли титул сюрпризом?

- Я была довольно-таки разочарована своим выступление в Дубае, поэтому в Акапулько была очень сконцентрирована. И вправду хотела сыграть хорошо и показать хороший теннис после неудачных результатов в ОАЭ. Это сработало, я фокусировалась на каждом розыгрыше в каждом матче. Очень счастлива получить титул.



- Ты из тех игроков, которые часто борются с травмами. Когда мы общались в прошлый раз, это было на US Open, где ты носила за собой большой пакет со льдом для своего колена. На этой неделе некоторых твоих соперниц также преследовали травмы или болезни. Каково это было оказаться на этот раз по другую сторону, самой стать соперницей с лучшим здоровьем и физической формой?

- У меня было уже достаточно травм и я стараюсь не думать о них. Так уж складывается, что я становлюсь более подготовленной в физическом плане. Я работаю над своим телом и это помогает, я чувствую себя сбалансированной в каждом аспекте тенниса. Начало этого года выдалось странным: у меня был вирус в Брисбене, да и в Хобарте я все еще чувствовала себя нездоровой. Сейчас все в прошлом и, я надеюсь, что с этой победой ко мне придет больше уверенности.



- Несколько лет назад ты впервые выступила в Акапулько и теперь прошла весь путь: от игры в квалификации до титула чемпионки. Что повлияло на такой быстрый прогресс, что за последние полтора года ты выиграла три титула?

- Я улучшила физическую подготовку, а также стала более уверенной на корте, особенно на подаче и в ударах с форхенда и бэкхенда. Я не боюсь играть активно и действовать агрессивно. Я также чувствую как мне удалось усовершенствовать свою игру в защите. Я хорошо двигаюсь по всему корту и это также приносит мне хорошие результаты.



- Ты тот игрок, который чувствует, что ему нужна хорошая уверенность, чтобы быть агрессивным на корте?

- Хороший уровень физической подготовки - самое важное, потому что тогда я чувствую, что могу играть безошибочно и проводить длинные матчи. Могу сохранять концентрацию в решающих сетах, если игра до них доходит. Физическое состояние играет самую большую роль. Кроме того, я стала более агрессивно играть и на подаче, и на приеме. Это два ключевых момента в женском теннисе.



- Говоря о фитнесе, расскажи немного о своей команде и какие изменения, связанные с твоим восстановлением, в ней произошли?

- Я все еще работаю с тем же тренером, с которым сотрудничаю уже четыре года. Наши совместные результаты меня радуют, но у меня появился новый тренер по физической подготовке, Денис Ващук, который помогает сделать мое тело сильнее и более сбалансированным. Думаю, иметь такого человека в команде - это для меня теперь большое преимущество. Мы работаем, когда я в Украине, и я также получаю от него рекомендации, какие делать упражнения, когда он не со мной в туре. Мы остаемся на связи и это придает мне уверенности в плане моей физической формы.



- Дальше ты отправляешься на турнир «BNP Paribas Open» (Индиан-Уэллс), где ты уже провела несколько довольно эпичных матчей за последние годы. Что тебе нравится в этом турнире и чего ты ждешь от следующих двух недель?

- Во-первых, мне в общем нравится играть на харде, и само по себе выступление на этом турнире приносит мне удовольствие. Мне нравится атмосфера и, я думаю, что местное покрытие мне подходит. Корты не слишком быстрые, поэтому я могу показать все, на что способна. Нравятся условия и улучшения, которые происходят из год в год, организаторы делают этот турнир очень комфортным для игроков. С нетерпением отправляюсь в Индиан-Уэллс и знаю, что в этом году будет еще больше новинок.



- Самое яркое воспоминание или яркий момент, который ты увезешь с собой из Акапулько?

- Сомбреро! Не знаю, разрешат ли мне забрать его себе, но определенно у меня останутся хорошие фотографии и приятные воспоминания. Украинская теннисистка Леся Цуренко победила на турнире в Акапулько (Мексика), обыграв в финале француженку Кристину Младенович. Своими впечатлениями от победы Цуренко поделилась в интервью официальному сайту WTA.- Да, так и есть, но только потому, что я впервые выиграла титул в Мексике! Теперь для меня это будет особенный момент и я рада, что это случилось впервые.- Думаю, в первом сете я играла очень хорошо, чувствовала себя очень уверенной. Во второй партии Младенович немного изменила игру, стала действовать более агрессивно. Я также больше нервничала, потому что чувствовала, что титул от меня уже совсем близко. Определенно, что самый важный гейм был при счете 4-5. И я была очень рада, что смогла удержать подачу. Тогда я почувствовала, что сейчас могу закончить этот матч.- У меня уже были победы в матчах с Младенович, но и она обыгрывала меня в Дубае в прошлом году. Я довольно неплохо знакома с ее игрой, у нее отличная подача и форхенд. Я старалась сфокусироваться на себе и на своих ударах. Думаю, такой подход для меня работает, потому что на твоей половине корта есть только ты сам. И как только я начинаю думать о сопернице, то сразу же больше нервничаю. Просто ударяй по мячу, выполняй свои удары - это и есть ключевой момент, а дальше борись за каждое очко.- Я была довольно-таки разочарована своим выступление в Дубае, поэтому в Акапулько была очень сконцентрирована. И вправду хотела сыграть хорошо и показать хороший теннис после неудачных результатов в ОАЭ. Это сработало, я фокусировалась на каждом розыгрыше в каждом матче. Очень счастлива получить титул.- У меня было уже достаточно травм и я стараюсь не думать о них. Так уж складывается, что я становлюсь более подготовленной в физическом плане. Я работаю над своим телом и это помогает, я чувствую себя сбалансированной в каждом аспекте тенниса. Начало этого года выдалось странным: у меня был вирус в Брисбене, да и в Хобарте я все еще чувствовала себя нездоровой. Сейчас все в прошлом и, я надеюсь, что с этой победой ко мне придет больше уверенности.- Я улучшила физическую подготовку, а также стала более уверенной на корте, особенно на подаче и в ударах с форхенда и бэкхенда. Я не боюсь играть активно и действовать агрессивно. Я также чувствую как мне удалось усовершенствовать свою игру в защите. Я хорошо двигаюсь по всему корту и это также приносит мне хорошие результаты.- Хороший уровень физической подготовки - самое важное, потому что тогда я чувствую, что могу играть безошибочно и проводить длинные матчи. Могу сохранять концентрацию в решающих сетах, если игра до них доходит. Физическое состояние играет самую большую роль. Кроме того, я стала более агрессивно играть и на подаче, и на приеме. Это два ключевых момента в женском теннисе.- Я все еще работаю с тем же тренером, с которым сотрудничаю уже четыре года. Наши совместные результаты меня радуют, но у меня появился новый тренер по физической подготовке, Денис Ващук, который помогает сделать мое тело сильнее и более сбалансированным. Думаю, иметь такого человека в команде - это для меня теперь большое преимущество. Мы работаем, когда я в Украине, и я также получаю от него рекомендации, какие делать упражнения, когда он не со мной в туре. Мы остаемся на связи и это придает мне уверенности в плане моей физической формы.- Во-первых, мне в общем нравится играть на харде, и само по себе выступление на этом турнире приносит мне удовольствие. Мне нравится атмосфера и, я думаю, что местное покрытие мне подходит. Корты не слишком быстрые, поэтому я могу показать все, на что способна. Нравятся условия и улучшения, которые происходят из год в год, организаторы делают этот турнир очень комфортным для игроков. С нетерпением отправляюсь в Индиан-Уэллс и знаю, что в этом году будет еще больше новинок.- Сомбреро! Не знаю, разрешат ли мне забрать его себе, но определенно у меня останутся хорошие фотографии и приятные воспоминания.