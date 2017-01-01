Индиан-Уэллс. Козлова проиграла Скьявоне в первом раунде квалификации

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA категории Premier- BNP Paribas Open с призовым фондом $6,993,450 проходит квалификация.115-я ракетка мира, 23-летняя украинкауступила в первом раунде квалификации 36-летней итальянке, занимающей в мировом рейтинге 157-е место.Теннисистки играли 2 часа. Козлова реализовала три брейк-пойнта из шести, Скьяdоне - пять из 16-ти. Катерина ни разу не подала навылет и совершила пять двойных ошибок, а Франческа выполнила четыре эйса и допустила столько же двойных ошибок.Козлова в третий раз принимает участие на турнире BNP Paribas Open, а ее лучшим результатом остается первый круг в 2015 году, когда украинка успешно преодолела квалификацию.