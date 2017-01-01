На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Индиан-Уэллс. Козлова проиграла Скьявоне в первом раунде квалификации

Индиан-Уэллс. Козлова проиграла Скьявоне в первом раунде квалификации

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA категории Premier- BNP Paribas Open с призовым фондом $6,993,450 проходит квалификация.

115-я ракетка мира, 23-летняя украинка Катерина Козлова уступила в первом раунде квалификации 36-летней итальянке Франческе Скьявоне, занимающей в мировом рейтинге 157-е место.

Теннисистки играли 2 часа. Козлова реализовала три брейк-пойнта из шести, Скьяdоне  - пять из 16-ти. Катерина ни разу не подала навылет и совершила пять двойных ошибок, а Франческа выполнила четыре эйса и допустила столько же двойных ошибок.

Козлова в третий раз принимает участие на турнире BNP Paribas Open, а ее лучшим результатом остается первый круг в 2015 году, когда украинка успешно преодолела квалификацию.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Индиан-Уэллс. Козлова проиграла Весниной в первом круге
Индиан-Уэллс. Бондаренко стартовала с победы в квалификации, Козлова проиграла
Майами. Козлова вышла во второй раунд квалификации в Майами
Цуренко и Козлова пробились в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе
Катерина Козлова стартовала с поражения на турнире в Тайбэе
Катерина Козлова стартовала с победы на турнире в Хобарте
Катерина Козлова вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте
Бондаренко и Козлова стартовали с побед в квалификации на турнире WTA в Брисбене
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Индиан-Уэллс. Козлова проиграла Скьявоне в первом раунде квалификации
Рейтинг ATP. Долгополов, Марченко и Стаховский ослабили свои позиции
Рейтинг WTA. Свитолина сохранила 10-е место, Цуренко и Бондаренко укрепили свои позиции
Куала-Лумпур. Башли победила в финале Хибино и завоевала первый титул в карьере
Куэрри обыграл Надаля в финале турнира в Акапулько

Последние новости спорта

10:45 НХЛ. «Рейнджерс» в овертайме одолел «Тампу», «Вашингтон» проиграл «Далласу» и другие результаты 45 | Хоккей

10:15 НБА. «Голден Стєйт» обыграл «Атланту», «Сан-Антонио» победил «Хьюстон», «Кливленд» проиграл «Майами»и другие результаты 73 | Баскетбол

09:35 Дэвид Хэй: Вернулся домой после операции, отдыхаю, задрав ногу (+Фото) 117 | Бокс

09:11 Поветкин на год исключен из рейтингов IBF 123 | Бокс

08:53 Кличко: Хочу уйти из ринга в ранге чемпиона, просто помешался на этой идее 134 | Бокс

08:45 Промоутер Уайлдера: Рассмотрим вариант с Беллью, но Паркер в приоритете 101 | Бокс

08:23 Индиан-Уэллс. Козлова проиграла Скьявоне в первом раунде квалификации 112 | Теннис

19:09 УХЛ подвела итоги регулярного сезона и презентовала плей-офф 251 | Хоккей

18:46 Украинские дзюдоисты завоевали пять медалей на Кубке Европы 233 | Единоборства / Главные новости спорта

18:32 Олег Верняев – серебряный призер открытого Кубка Америки по спортивной гимнастике 198 | Гимнастика / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

ВИДЕО

Тони Белью победил Дэвида Хэя (Видео боя)

Тони Белью нокаутировал Дэвида Хэя (Видео нокаута)

Падение Ольги Абрамовой в спринте на корейском этапе КМ (Видео)

Драка команд Уайлдера и Бризила в отеле (Видео)

Уайлдер нокаутировал Вашингтона (Видео)

Венесуэльский лыжник повеселил зрителей на ЧМ в Финляндии (Видео)

Энтони Джошуа готовится к бою с Владимиром Кличко (Видео)





Топ-новости недели

Украинские дзюдоисты завоевали пять медалей на Кубке Европы
Олег Верняев – серебряный призер открытого Кубка Америки по спортивной гимнастике
Олеся Повх и Никита Нестеренко - лучшие легкоатлеты февраля в Украине
Украинцы завоевали серебро и бронзу в третий день чемпионата Европы по легкой атлетике
Французские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в Пхенчхане; украинцы - пятые








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (137)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги