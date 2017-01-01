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Рейтинг ATP. Долгополов, Марченко и Стаховский ослабили свои позиции
Рейтинг ATP. Долгополов, Марченко и Стаховский ослабили свои позицииАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 6 марта, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему лишь один украинский теннисист - Александр Долгополов, который потерял четыре позиции и опустился на 64-е место.

Во второй сотне рейтинга два украинца. Один пункт потерял Илья Марченко (109-й), восемь – Сергей Стаховский (110).
 
В Топ-10 мирового рейтинга француз хорват Марин Чилич стал седьмой ракеткой мира, сместив на 8-е место француза Жо-Вилфрида Цонгу.
Лидер мирового тенниса британец Энди Маррей, после победы на турнире в Дубае (ОАЭ), увеличил отрыв от серба Новака Доковича с 1805 очков до 2215.
Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира швейцарец Роджер Федерер.
 
Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 06.03 2017 г.:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 12040 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9825
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5195
4 (4).  Милош Раонич (Канада) – 5080
5 (5). Кеи Нишикори (Япония) – 4730
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) —  4415
7 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 3590
8 (7). Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 3480
9 (9). Доминик Тим (Австрия) – 3375
10 (10). Роджер Федерер (Швейцария) - 3305

64 (60). Александр Долгополов (Украина) – 785
109 (108). Илья Марченко (Украина) – 534
110 (102). Сергей Стаховский (Украина) –  534

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)


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