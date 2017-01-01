Куала-Лумпур. Башли победила в финале Хибино и завоевала первый титул в карьере

Теннис. WTA International - Alya WTA Malaysian Open. Куала-Лумпур (Малайзия). Хард. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы

В Куала-Лумпуре (Малайзия) на турнире WTA категории International - Alya WTA Malaysian Open с призовым фондом $250,000 состоялся финальный матч.Пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию 20-летняя австралийка, занимающая в мировом рейтинге 158-ю позицию, одержала победу над 106-й ракеткой мира, 22-летней японкойсо счетом 6:3, 6:2.Теннисистки играли 1 час 13 минут. За это время Барти реализовала три брейк-пойнта из 13-ти и отыграла единственный брейк-пойнт Хибино. Эшли семь раз подала навылет и избежала ошибок на подаче, а ее соперница выполнила три эйса и допустила одну двойную ошибку. Это была вторая победа австралийки в двух встречах с японкой.Титул, завоеванный на турнире Alya WTA Malaysian Open, стал для Барти первым в карьере и принес ей 280 рейтинговых очков и $43,000 призовых.Эшли Барти (Австралия, Q) — Нао Хибино (Япония) – 6:3, 6:2