Леся Цуренко стала победительницей турнира в Акапулько (+Видео)

Теннис. категории International - Abierto Mexicano TELCEL. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы

Леся ЦУРЕНКО (Украина, 7) —Кристина Младенович (Франция, 2) —6:1, 7:5

В ночь на 5 марта в Акапулько (Мексика) на турнире WTA категории International - Abierto Mexicano TELCEL с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.50-я ракетка мира, 27-летняя украинка, посеянная под 7-м номером, обыграла 30-ю ракетку мира, 23-летнею француженку(2), со счетом 6:1, 7:5.Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. Цуренко выиграла семь геймов на приеме и проиграла четыре на своей подаче. Леся выполнила два эйса и допустила одну двойную ошибку, а Младенович навылет не подала ни разу и дважды ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии украинка лидирует со счетом 4:1.Титул, завоеванный на турнире Abierto Mexicano TELCEL стал для Цуренко первым в текущем сезоне и третьим в карьере. За свой успех в Акапулько она получит 280 очков в зачет рейтинга WTA и $43,000 призовых.