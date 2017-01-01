На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Леся Цуренко стала победительницей турнира в Акапулько (+Видео)

Леся Цуренко стала победительницей турнира в Акапулько

В ночь на 5 марта в Акапулько (Мексика) на турнире WTA категории International - Abierto Mexicano TELCEL с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.

50-я ракетка мира, 27-летняя украинка Леся Цуренко, посеянная под 7-м номером, обыграла 30-ю ракетку мира, 23-летнею француженку Кристину Младенович (2), со счетом 6:1, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. Цуренко выиграла семь геймов на приеме и проиграла четыре на своей подаче. Леся выполнила два эйса и допустила одну двойную ошибку, а Младенович навылет не подала ни разу и дважды ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии украинка лидирует со счетом 4:1.

Титул, завоеванный на турнире Abierto Mexicano TELCEL стал для Цуренко первым в текущем сезоне и третьим в карьере. За свой успех в Акапулько она получит 280 очков в зачет рейтинга WTA и $43,000 призовых.

Теннис. категории International - Abierto Mexicano TELCEL. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы
Финал
Леся ЦУРЕНКО (Украина, 7) —Кристина Младенович (Франция, 2) —6:1, 7:5
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Цуренко на отказе Лучич-Барони вышла в финал турнира в Акапулько
Леся Цуренко вышла в полуфинал на турнире в Акапулько
Леся Цуренко вышла в ¼ финала на турнире в Акапулько
Катерина Бондаренко проиграла Гёргес на старте турнира в Акапулько
Цуренко стартовала с победы на турнире в Акапулько
Бачински виграла турнир в Акапулько
Акапулько. Цуренко отдала сопернице два гейма и вышла во второй круг
Акапулько. Эррани победила в финале Пеннетту
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Леся Цуренко стала победительницей турнира в Акапулько (+Видео)
Энди Маррей стал победителем турнира в Дубае
Во Франции усомнились в необходимости приглашать Шарапову на «Ролан Гаррос»
Акапулько. Надаль разгромил Чилича и в финале встретится с Куэрри
Цуренко на отказе Лучич-Барони вышла в финал турнира в Акапулько

Последние новости спорта

12:07 Руслан Ткаленко – десятый в гонке преследования на финском этапе Кубка IBU 66 | Биатлон

11:36 Украинские биатлонистки сохранили 3-е место в Кубке наций; немки выиграли Кубок мира в эстафетах 94 | Биатлон

10:49 Немецкие биатлонистки выиграли эстафету на КМ в Пхенчхане; украинки - седьмые 278 | Биатлон / Главные новости спорта

09:29 Леся Цуренко стала победительницей турнира в Акапулько (+Видео) 141 | Теннис / Главные новости спорта

09:03 Хэй: Пункта о реванше у нас с Беллью не было, так что сейчас я на его милости 160 | Бокс

08:28 Тони Белью победил Дэвида Хэя (Видео боя) 339 | Бокс / Видео

08:06 Тони Белью нокаутировал Дэвида Хэя (Видео нокаута) 1189 | Бокс / Главные новости спорта / Видео

20:30 Прима, Семенов, Семаков и Пидручный побегут в эстафете на этапе КМ в Пхенчхане 267 | Биатлон

20:18 Варвинец, Джима, Семеренко и Меркушина побегут в эстафете на этапе КМ в Пхенчхане 251 | Биатлон

19:48 УХЛ. 40 тур. Гниденко приносит «Кременчуку» победу в регулярном чемпионате 183 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

ВИДЕО

Тони Белью победил Дэвида Хэя (Видео боя)

Тони Белью нокаутировал Дэвида Хэя (Видео нокаута)

Падение Ольги Абрамовой в спринте на корейском этапе КМ (Видео)

Драка команд Уайлдера и Бризила в отеле (Видео)

Уайлдер нокаутировал Вашингтона (Видео)

Венесуэльский лыжник повеселил зрителей на ЧМ в Финляндии (Видео)

Энтони Джошуа готовится к бою с Владимиром Кличко (Видео)





Топ-новости недели

Немецкие биатлонистки выиграли эстафету на КМ в Пхенчхане; украинки - седьмые
Леся Цуренко стала победительницей турнира в Акапулько (+Видео)
Тони Белью нокаутировал Дэвида Хэя (Видео нокаута)
Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе КМ в Пхенчхане; Пидручный – 30-й
Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе КМ в Пхенчхане; Джима - седьмая








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (104)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги