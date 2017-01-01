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Энди Маррей стал победителем турнира в Дубае

Энди Маррей стал победителем турнира в Дубае

В Дубае (ОАЭ) на турнире ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.429,150 состоялся финальный матч.

Первая ракетка мира, 29-летний британец Энди Маррей, посеянный под первым номером, уверенно обыграл 33-летнего испанца Фернандо Вердаско, занимающего в мировом рейтинге 35-е место, со счетом 6:3, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 13 минут. Маррей взял пять подач соперника и не удержал две своих. Энди выполнил два эйса и допустил четыре двойных ошибки, а Вердаско четыре раза подал навылет и избежал ошибок на подаче. Теперь счет их личных встреч тал 13:1 в пользу британца.

Для Маррея титул, завоеванный на турнире Dubai Duty Free Tennis Championships стал первым в сезоне и 45-м в карьере. Как победитель британец получит 500 рейтинговых очков и $523,330 призовых, а Вердаско, как финалист – 300 рейтинговых очков и $256,565 призовых.

Теннис. ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд$2,429,150. Одиночный разряд. 32 участника
Финал
Энди Маррей (Великобритания, 1) — Фернандо Вердаско (Испания) — 6:3, 6:2
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