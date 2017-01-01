Акапулько. Надаль разгромил Чилича и в финале встретится с Куэрри

Теннис. ATP500. Abierto Mexicano Telcel. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $1 491 310. Одиночный разряд. 32 участника

В Акапулько (Мексика) на турнире категории ATP500 - Abierto Mexicano Telcel с призовым фондом $1 491 310 в одиночном разряде состоялись полуфинальные матчи.Шестая ракетка мира, 30-летний испанец(2) разгромил 28-летнего хорвата(3), занимающего в мировом рейтинге восьмое место, со счетом 6:1, 6:2.За 1 час 24 минуты, проведенных на корте, Надаль сделал четыре брейка и отыграл все семь брейк-пойнтов Чилича. Рафаэль три раза подал навылет и обошелся без двойных ошибок, а Марин выполнил шесть эйсов и дважды ошибся на подаче. Теперь в их противостоянии испанец лидирует со счетом 4:1.В финале турнира Надаль сразится с американцем Сэмом Куэрри, который выбил из борьбы австралийца Ника Кирьоса (6) – 3:6, 6:1, 7:5.Ранее Надаль и Кирьос встречались четыре раза, но пока австралийцу не удавалось обыграть Рафаэля.Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Марин Чилич (Хорватия, 3) – 6:1, 6:2Сэм Куэрри (США) — Ник Кирьос (Австралия, 6) – 3:6, 6:1, 7:5