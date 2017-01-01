Цуренко на отказе Лучич-Барони вышла в финал турнира в Акапулько

Теннис. категории International - Abierto Mexicano TELCEL. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы

В ночь на 4 марта в Акапулько (Мексика) на турнире WTA категории International - Abierto Mexicano TELCEL с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде состоялись полуфинальны матчи.50-я ракетка мира, 27-летняя украинка, посеянная под 7-м номером, встречалась с 34-летней хорваткой(1), занимающей в мировом рейтинге 34-е место. При счёте 5:0 в пользу украинки ее соперница отказалась от продолжения борьбы.Поединок продолжался всего 24 минуты. За это время Цуренко сделала три брейка и выполнила один эйс, а Лучич-Барони допустила две двойных ошибки и ни разу не подала навылет. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу украинки.В финале Цуренко сыграет с 30-й ракеткой мира, 23-летней француженкой Кристиной Младенович (2), которая в полуфинале одолела американку Кристину Макхейл (5) - 7:5, 4:6, 6:2.На данный момент в личном противостоянии Цуренко и Младенович лидирует украинка – 3:1.Последний раз они встречались год назад на турнире в Дубае и тогда сильнее была француженка.Леся Цуренко (Украина, 7) — Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 1) – 5:0 отказКристина Младенович (Франция, 2) — Кристина Макхэйл (США, 5) – 7:5, 4:6, 6:2