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Вердаско стал первым финалистом турнира в Дубае

Вердаско стал первым финалистом турнира в Дубае

В Дубае (ОАЭ) на турнире ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.429,150 состоялся первый полуфинальный матч.

35-я  ракетка мира, 33-летний испанец Фернандо Вердаско вышел в финал турнира после победы над 29-летним голландцем Робином Хаасе, занимающим в мировом рейтинге 66-е место, со счетом 7:6(5), 5:7, 6:1.

За 2 часа 15 минут, проведенных на корте, Вердаско выиграл пять геймов на приеме и проиграл три на своей подаче. Оба соперника допустили по одной двойной ошибке, при этом Фернандо выполнил два эйса, а Робин – восемь. После этой победы испанец стал лидером в противостоянии с Хаасе – 4:3.

Соперник Вердаско по финалу определится в матче Энди Маррей (Великобритания, 1) — Люка Пуи (Франция, 7).

Теннис. ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд$$2,429,150. Одиночный разряд. 32 участника
½ финала
Фернандо Вердаско (Испания) — Робин Хаасе (Нидерланды) – 7:6(5), 5:7, 6:1
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