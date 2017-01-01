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Леся Цуренко вышла в полуфинал на турнире в Акапулько

Леся Цуренко вышла в полуфинал на турнире в Акапулько

В ночь на 3 марта в  Акапулько (Мексика) на турнире WTA категории International - Abierto Mexicano TELCEL с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходили матчи ¼ финала.

50-я ракетка мира, 27-летняя украинка Леся Цуренко, посеянная под 7-м номером, одержала победу над 19-летней Еленой Остапенко (3) из Латвии, занимающей в мировом рейтинге 71-е место, со счетом 6:3, 7:6(5).

Поединок продолжался 1 час 51 минуту. За это время Цуренко реализовала три брейк-пойнта из 13-ти, Остапенко – два из десяти. Обе соперницы допустили на подаче по шесть двойных ошибок, при этом Леся три раза подала навылет, а Елена – семь. Между собой теннисистки играли впервые.

За выход в финал турнира Цуренко поспорит с 34-й ракеткой мира, 34-летней хорваткой Мирьяной Лучич-Барони (1), которая уверенно победила француженку Полин Пармантье – 6:2, 6:3.

Ранее Цуренко и Лучич-Барони встречались один раз и тогда была сильнее украинка.

Второй полуфинальной парой стали американка Кристина Макхэйл ( 5) и француженка Кристина Младенович (2). Макхэйл обыграла Монику Пуиг (4) из Пуэрто-Рико – 6:2, 6:2, а Младенович победила бельгийку Кирстен Флипкенс – 6:4, 6:3.

В личном противостоянии Макхэйл и Младенович минимальное преимущество у американки – 1:0.

Теннис. категории International - Abierto Mexicano TELCEL. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы
¼ финала
Леся ЦУРЕНКО (Украина, 7) — Елена Остапенко (Латвия, 3) – 6:3, 7:6(5)
Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 1) — Полин Пармантье (Франция) – 6:2, 6:3

Кристина Макхэйл (США, 5) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, 4) – 6:2, 6:2
Кристина Младенович (Франция, 2) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:4, 6:3

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