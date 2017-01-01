Дубай. Маррей за три часа одолел Кольшрайбера и вышел в полуфинал

Первая ракетка мира, 29-летний британец Энди Маррей, посеянный под первым номером, одержал волевую победу над 33-летним немцем Филиппом Кольшрайбером, занимающим в рейтинге ATP 29-е место, со счетом 6:7(4), 7:6(18), 6:1.

Теннисисты провели на корте 2 часа 54 минуты.Маррей сделал три брейка и не удержал одну свою подачу. На его счету 14 эйсов и три двойных ошибки, а Кольшрайбер четыре раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 5:1 в пользу британца.



Теннис. ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд$$2,429,150. Одиночный разряд. 32 участника

В Дубае (ОАЭ) на турнире ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.429,150 проходят четвертьфинальные матчи.За выход в финал турнира Маррей сыграет с победителем матча Люка Пуи (Франция, 7) - Евгений Донской (Россия, Q).Энди Маррей (Великобритания, 1) — Филипп Кольшрайбер (Германия) – 6:7(4), 7:6(18), 6:1