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Дубай. Федерер и Бердых зачехлили ракетки во втором круге и другие результаты

Роджер Федерер (Швейцария)

В Дубае (ОАЭ) на турнире ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.429,150 завершились матчи второго круга.

Десятая ракетка мира, 35-летний швейцарец Роджер Федерер, посеянный под третьим номером, неожиданно потерпел поражение от прошедшего через квалификацию 26-летнего россиянина Евгения Донского, занимающего в мировом рейтинге 116-ю строчку. Поединок продолжался 2 часа 2 минуты и завершился в пользу россиянина со счетом  3:6, 7:6(7), 7:6(5).
На счету Федерера четыре брейка, 12 эйсов и две двойных ошибки. Донской ответил тремя брейками и шестью эйсами при трех двойных. Между собой теннисисты играли впервые.
В четвертьфинале турнира соперником Донского будет француз Люка Пуи (7), победивший румына Мариуша Копила (Q) – 6:1, 6:4.
Ранее Донской и Пуи встречались один раз и тогда сильнее был россиянин.

Томаш Бердых (Чехия)

За бортом четвертьфинала остался и 31-летний чех Томаш Бердых (5), занимающий в мировом рейтинге 14-е место, проиграв за 2 часа в трех сетах 66-му номеру рейтинга ATP, 29-летнему голландцу Робину Хаасе – 6:3, 3:6, 4:6.

Энди Маррей (Великобритания)

Первая ракетка мира британец Энди Маррей, посеянный под первым номером, не испытал проблем в матче против испанца Гильермо Гарсии-Лопеса, занимающего в рейтинге 97-ю позицию. За 1 час 12 минут Маррей разгромил соперника со счетом 6:2, 6:0.
За выход в полуфинал соревнований Маррей поспорит с немцем Филиппом Кольшрайбером, который был сильнее россиянина Даниила Медведева - 6:4, 6:4.
На данный момент в противостоянии Маррея и Кольшрайбера лидирует британец - 4:1.

Еще одной четвертьфинальной парой стали француз Гаэль Монфис (4) и испанец Фернандо Вердаско. Монфис ч трех сетах обыграл британца Даниэля Эванса - 6:4, 3:6, 6:1, а Вердаско, также в трех сетах, победил испанца Роберто Баутиста-Агута (6/WC) – 6:4, 3:6, 7:5.
Ранее Монфис и Вердаско встречались три раза и всегда победителем выходил француз.

Теннис. ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд$$2,429,150. Одиночный разряд. 32 участника
Второй круг
Евгений Донской (Россия, Q) — Роджер Федерер (Швейцария, 3) – 3:6, 7:6(7), 7:6(5)
Люка Пуи (Франция, 7) — Мариуш Копил (Румыния, Q) – 6:1, 6:4

Энди Маррей (Великобритания, 1) — Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – 6:2, 6:0
Филипп Кольшрайбер (Германия) — Даниил Медведев (Россия) – 6:4, 6:4

Робин Хаасе (Нидерланды) — Томаш Бердых (Чехия, 5) – 3:6, 6:3, 6:4
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Марсель Гранольерс (Испания) – 6:3, 6:4

Фернандо Вердаско (Испания) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 6/WC) – 6:4, 3:6, 7:5
Гаэль Монфис (Франция, 4) — Даниэль Эванс (Великобритания) – 6:4, 3:6, 6:1


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