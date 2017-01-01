Акапулько. Джокович не пустил Дель Потро в ¼ финала и другие результаты

Теннис. ATP500. Abierto Mexicano Telcel. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $1 491 310. Одиночный разряд. 32 участника

В Акапулько (Мексика) на турнире категории ATP500 - Abierto Mexicano Telcel с призовым фондом $1,491,310 в одиночном разряде прошли матчи второго круга.Вторая ракетка мира, 29-летний серб, посеянный под первым номером, не без труда одолел 28-летнего аргентинца, занимающего в мировом рейтинге 32-е место, со счетом 4:6, 6:4, 6:4.Поединок продолжался 2 часа 38 минут. Джокович взял пять подач соперника и не удержал четыре своих. На счету Новака семь эйсов при одной двойной ошибке, а Дель Потро три раза подал навылет и допустил три двойных. Теперь счет их личных встреч стал 12:4 в пользу Новака.В четвертьфинале соперником Джоковича будет австралиец Ник Кирьос (6), который победил американца Дональда Янга – 6:2, 6:4.Ранее Джокович и Кирьос не встречались.Новак Джокович (Сербия, 1/WC) —Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) — 4:6, 6:4, 6:4Ник Кирьос (Австралия, 6) — Дональд Янг (США, SE) – 6:2, 6:4Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Паоло Лоренци (Италия) – 6:1, 6:1Йосихито Нисиока (Япония, Q) — Джордан Томпсон (Австралия, LL) – 6:4, 3:6, 6:0Марин Чилич (Хорватия, 3) — Борна Чорич (Хорватия) – 6:3, 2:6, 6:3Стив Джонсон (США) — Эрнесто Эскобедо (США, WC) – 7:6, 6:3Доминик Тим (Австрия, 4) — Адриан Маннарино (Франция) – 7:5, 6:3Сэм Куэрри (США) — Давид Гоффен (Бельгия, 5) – 6:2, 6:3