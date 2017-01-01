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Акапулько. Катерина Бондаренко не прошла во второй круг в парном разряде

Акапулько. Катерина Бондаренко не прошла во второй круг в парном разряде

В ночь на 2 марта в Акапулько (Мексика) на турнире WTA категории International - Abierto Mexicano TELCEL с призовым фондом $250,000 в парном разряде проходили матчи первого круга.

Украинка Катерина Бондаренко (67-я в мировом парном рейтинге) и ее напарница немка Татьяна Мария (69) в упорной борьбе уступили голландке Деми Шуурс (60) и чешке Ренате Вораковой (57). Поединок, длившийся 1 час 38 минут, завершился в пользу Шуурс и Вораковой со счетом 6:3, 6:7(6), 10-6.

Бондаренко и Мария выиграли четыре гейма на приеме и проиграли шесть на своей подаче. На их счету три эйса и столько же двойных ошибок, а соперницы ни разу не подали навылет и допустили пять двойных.

Напомним, в одиночном разряде Катерина Бондаренко также завершила выступление в первом круге, проиграв немке Юлии Гёргес.
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