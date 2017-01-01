Леся Цуренко вышла в ¼ финала на турнире в Акапулько

Теннис. категории International - Abierto Mexicano TELCEL. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы

В ночь на 2 марта в Акапулько (Мексика) на турнире WTA категории International - Abierto Mexicano TELCEL с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходили матчи второго круга.50-я ракетка мира, 27-летняя украинка, посеянная под 7-м номером, вышла в четвертьфинал после того, как ее соперница 28-летняя немка, занимающая в мировом рейтинге 51-е место, при счете 6:1, 2:0 в пользу украинки отказалась от продолжения борьбы.Теннисистки провели на корте лишь 35 минут. За это время Цуренко взяла три подачи Гёргес, выполнила два эйса и допустила три двойных ошибки. Немка не заработала ни одного брейк-пойнта, ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу украинки.За выход в полуфинал турнира Цуренко поспорит с 19-летней Еленой Остапенко (3) из Латвии, занимающей в мировом рейтинге 71-е место, которая победила американку Мэдисон Бренгл – 7:5, 6:4.Ранее Цуренко и Остапенко не встречались.Леся ЦУРЕНКО (Украина, 7) — Юлия Гёргес (Германия) — 6:1, 2:0 отказЕлена Остапенко (Латвия, 3) — Мэдисон Бренгл (США) – 7:5, 6:4