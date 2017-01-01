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Шарапова получила wild-card на турнир в Риме

Шарапова получила wild-card на турнир в Риме

Российская теннисистка Мария Шарапова, дисквалифицированная за употребление допинга, получила wild-card на турнир WTA в Риме, сообщается на странице турнира в Twitter.

«Мы официально объявляем о предоставлении Wild Card трехкратной победительнице турнира Марии Шараповой», — говорится в сообщении.

Соревнования в Риме пройдут с 15 по 21 мая. Призовой фонд турнира составляет 2,77 миллиона долларов. Шарапова становилась победительницей турнира в Риме в 2011, 2012 и 2015 году.

Напомним, в июне 2016-го Шарапова получила двухлетнюю дисквалификацию за употребление мельдония. Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения теннисистки с 2 лет до 15 месяцев. Теннисистка планирует вернуться на корт 26 апреля на турнире в Штутгарте.
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