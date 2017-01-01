Последние новости спорта

18:27 МОК лишил пятиборку Викторию Терещук бронзы ОИ-2008 40 | Многоборье

18:14 Немецкий двоеборец Рыдзек выиграл гонку Гундерсена на ЧМ; Пасичник – 30-й 54 | Лыжное двоеборье

17:39 Анна Музычук обыграла Тань Чжунъи в третьей партии финала на ЧМ по шахматам 78 | Шахматы

17:05 Состав сборной Украины на чемпионат Европы по стрельбе 89 | Стрельба

16:51 Елена Пидгрушная признана лучшей спортсменкой Украины в феврале 85 | Биатлон / Главные новости спорта

16:41 Шарапова получила wild-card на турнир в Риме 94 | Теннис

16:10 Акапулько. Дель Потро стал соперником Джоковича по выходу в ¼ финала 129 | Теннис

15:52 Финн Нисканен – чемпион мира в лыжной гонке на 15 км; Красовский – 57-й 137 | Лыжные гонки

15:28 Дэвид Хэй может сняться с боя против Тони Беллью 145 | Бокс