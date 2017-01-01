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Акапулько. Дель Потро стал соперником Джоковича по выходу в ¼ финала

Акапулько. Дель Потро стал соперником Джоковича по выходу в 188; финала

В Акапулько (Мексика) на турнире категории ATP500 - Abierto Mexicano Telcel с призовым фондом $1 491 310 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

32-я ракетка мира, 28-летний аргентинец Хуан Мартин Дель Потро одержал волевую победу над 19-летним американцем Фрэнсисом Тиафо (Q), занимающим в рейтинге ATP 89-е место, со счетом 6:4, 3:6, 7:6(1).

Теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту. Оба соперника реализовали по два брейк-пойнта из четырех. Дель Потро выполнил девять подач навылет и допустил одну двойную ошибку против семи эйсов и трех двойных у Тиафо. Ранее теннисисты не встречались.

За выход в четвертьфинал соревнований Дель Потро поспорит с сербом Новаком Джоковиче (1/WC), который победил словака Мартина Клижана.

На данный момент в личном противостоянии Джоковича и Дель Потро впереди Новак – 11:4.
 
Теннис. ATP500. Abierto Mexicano Telcel. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $1 491 310. Одиночный разряд. 32 участника
Первый круг
Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) — Фрэнсис Тиафо (США, Q) – 6:4, 3:6, 7:6(1)
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