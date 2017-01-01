В Акапулько (Мексика) на турнире категории ATP500 - Abierto Mexicano Telcel с призовым фондом $1 491 310 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.
16:41 Шарапова получила wild-card на турнир в Риме 9 | Теннис
16:10 Акапулько. Дель Потро стал соперником Джоковича по выходу в ¼ финала 70 | Теннис
15:52 Финн Нисканен – чемпион мира в лыжной гонке на 15 км; Красовский – 57-й 95 | Лыжные гонки
15:28 Дэвид Хэй может сняться с боя против Тони Беллью 87 | Бокс
12:52 Голосование за лучших легкоатлета и легкоатлетку Украины в феврале 118 | Легкая атлетика
12:37 УХЛ. 39-й тур. «Донбасс» - «Витязь»: превью 108 | Хоккей
12:21 У Бьорндалена украли оборудование по дороге в Пхенчхан 157 | Биатлон
12:09 Тренер Уайлдера: Я ставлю на Кличко, он более опытный боец, чем Джошуа 122 | Бокс
11:42 Хэй: В бою со мной Беллью рискует жизнью 118 | Бокс
11:16 НХЛ. «Монреаль» в овертайме одолел «Коламбус», «Вашингтон» победил «Рейнджерс», «Питтсбург» проиграл «Далласу» и другие результаты 132 | Хоккей
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Март 2017 (16)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.