Катерина Бондаренко проиграла Гёргес на старте турнира в Акапулько

В Акапулько (Мексика) на турнире WTA категории International - Abierto Mexicano TELCEL с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



30-летняя украинка Катерина Бондаренко, занимающая в рейтинге WTA 78-е место, уступила в трех сетах 51-й ракетке мира, 28-летней немке Юлии Гёргес. Поединок продолжался 1 час 48 минут и завершился в пользу немки со счетом 2:6, 6:3, 6:3.



Бондаренко сделала три брейка и упустила четыре своих подачи. На счету Катерины два эйса и десять двойных ошибок, а Гёргес девять раз подала навылет и три раза ошиблась на подаче. После этой встречи немка вышла в лидеры в их личном противостоянии – 2:1.



За выход в четвертьфинал турнира Гёргес предстоит сразиться с еще одной украинкой – Лесей Цуренко (7), которая



Ранее Цуренко и Гёргес встречались один раз и тгда сильнее была украинка.



Теннис. WTA. International - Abierto Mexicano TELCEL. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы

Первый круг

Юлия Гёргес (Германия) — Катерина БОНДАРЕНКО (Украина) – 2:6, 6:3, 6:3

В Акапулько (Мексика) на турнире WTA категории International - Abierto Mexicano TELCEL с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.30-летняя украинка, занимающая в рейтинге WTA 78-е место, уступила в трех сетах 51-й ракетке мира, 28-летней немке. Поединок продолжался 1 час 48 минут и завершился в пользу немки со счетом 2:6, 6:3, 6:3.Бондаренко сделала три брейка и упустила четыре своих подачи. На счету Катерины два эйса и десять двойных ошибок, а Гёргес девять раз подала навылет и три раза ошиблась на подаче. После этой встречи немка вышла в лидеры в их личном противостоянии – 2:1.За выход в четвертьфинал турнира Гёргес предстоит сразиться с еще одной украинкой – Лесей Цуренко (7), которая победила француженку Хлоэ Паке (Q).Ранее Цуренко и Гёргес встречались один раз и тгда сильнее была украинка.Юлия Гёргес (Германия) — Катерина БОНДАРЕНКО (Украина) – 2:6, 6:3, 6:3