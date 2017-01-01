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Акапулько. Надаль вышел во второй круг

Акапулько. Надаль вышел во второй круг

В Акапулько (Мексика) на турнире категории ATP500 - Abierto Mexicano Telcel с призовым фондом $1 491 310 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Шестая  ракетка мира, 30-летний испанец Рафаэль Надаль, посеянный под вторым номером, одержал победу над 29-летним немцем Мишей Зверевым, занимающим в рейтинге ATP 30-е место, со счетом 6:4, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. Надаль взял две подачи соперника и отыграл единственный его брейк-пойнт. Рафаэль один раз подал навылет и допустил три двойных ошибки против четырех эйсов и трех двойных у Зверева. Это вторая победа испанца в двух встречах с немцем.

Во втором круге соперником Надаля будет итальянец Паоло Лоренци, который в трех сетах обыграл Лу Янь-Сюня из Тайваня -  4:6, 6:3, 6:4.

На данный момент в противостоянии Надаля и Лоренци лидирут Рафаэль – 3:0.
 
Теннис. ATP500. Abierto Mexicano Telcel. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $1 491 310. Одиночный разряд. 32 участника
Первый круг
Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Миша Зверев (Германия) – 6:4, 6:3
Паоло Лоренци (Италия) — Лу Янь-Сюнь (Тайвань) – 4:6, 6:3, 6:4
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