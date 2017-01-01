Акапулько. Надаль вышел во второй круг

Теннис. ATP500. Abierto Mexicano Telcel. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $1 491 310. Одиночный разряд. 32 участника

В Акапулько (Мексика) на турнире категории ATP500 - Abierto Mexicano Telcel с призовым фондом $1 491 310 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Шестая ракетка мира, 30-летний испанец, посеянный под вторым номером, одержал победу над 29-летним немцем, занимающим в рейтинге ATP 30-е место, со счетом 6:4, 6:3.Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. Надаль взял две подачи соперника и отыграл единственный его брейк-пойнт. Рафаэль один раз подал навылет и допустил три двойных ошибки против четырех эйсов и трех двойных у Зверева. Это вторая победа испанца в двух встречах с немцем.Во втором круге соперником Надаля будет итальянец Паоло Лоренци, который в трех сетах обыграл Лу Янь-Сюня из Тайваня - 4:6, 6:3, 6:4.На данный момент в противостоянии Надаля и Лоренци лидирут Рафаэль – 3:0.Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Миша Зверев (Германия) – 6:4, 6:3Паоло Лоренци (Италия) — Лу Янь-Сюнь (Тайвань) – 4:6, 6:3, 6:4