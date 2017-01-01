Джокович стартовал с победы на турнире в Акапулько

Теннис. ATP500. Abierto Mexicano Telcel. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $1 491 310. Одиночный разряд. 32 участника

В Акапулько (Мексика) на турнире категории ATP500 - Abierto Mexicano Telcel с призовым фондом $1 491 310 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Вторая ракетка мира, лидер посева 29-летний сербвышел во второй круг после победы над 27-летним словаком, занимающим в мировом рейтинге 62-е место, со счетом 6:3, 7:6(4).За 1 час 34 минуты игрового времени Джокович сделал три брейка и не удержал две своих подачи. Новак выполнил три эйса и обошелся без двойных ошибок на подаче, а Мартин два раза подал навылет и трижды ошибся на подаче. Это была третья победа серба в трех встречах со словаком.Следующий соперник Джоковича определится в матче Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — Фрэнсис Тиафо (США, Q).Новак Джокович (Сербия, 1/WC) — Мартин Клижан (Словакия) – 6:3, 7:6(4)