Долгополов проиграл Чиличу на старте турнира в Акапулько

Теннис. ATP500. Abierto Mexicano Telcel. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $1 491 310. Одиночный разряд. 32 участника

В Акапулько (Мексика) на турнире категории ATP500 - Abierto Mexicano Telcel с призовым фондом $1,491,310 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.28-летний украинец(WC), занимающий в мировом рейтинге 60-е место, не смог преодолеть барьер первого круга, уступив в трех сетах своему ровеснику из Хорватии, восьмой ракетке мира(3). Поединок продолжался 1 час 29 минут и завершился в пользу хорвата со счетом 6:3, 4:6, 6:0.За время игры Долгополов реализовал один брейк-пойнт из четырех, Чилич – четыре из пяти. Александр выполнил шесть эйсов и допустил три двойных ошибки, а Марин 14 раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. После этой встречи хорват вышел в лидеры их противостояния – 2:1.За выход в четвертьфинал турнира Чилич сыграет со своим соотечественником Борной Чоричем, который разгромил мексиканца Лукаса Гомеса (WC) – 6:1, 6:1.Ранее Чилич и Чорич встречались трижды, но пока Борне не удавалось обыграть Марина.Марин Чилич (Хорватия, 3) — Александр ДОЛГОПОЛОВ (Украина, WC) – 6:3, 4:6, 6:0Борна Чорич (Хорватия) — Лукас Гомес (Мексика, WC) – 6:1, 6:1