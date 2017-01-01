Куала-Лумпур. Вторая сеяная Суарес-Наварро на старте проиграла 201-й ракетке

Теннис. WTA International - Alya WTA Malaysian Open. Куала-Лумпур (Малайзия). Хард. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы

В Куала-Лумпур (Малайзия) на турнире WTA категории International - Alya WTA Malaysian Open с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.25-я ракетка мира, 28-летняя испанка, посеянная под вторым номером, не смогла преодолеть барьер первого круга, потерпев поражение от 22-летней японки(Q), занимающей в рейтинге WTA 201-ю строчку. Поединок продолжался 1 час 32 минуты и завершился в пользу японки со счетом 2:6, 6:1, 6:3.Суарес-Наварро сделала три брейка и упустила пять своих подач. Обе соперницы выполнили по два эйса, при этом испанка обошлась без двойных ошибок, а японка трижды ошиблась на подаче. Это была первая встреча теннисисток.Во втором круге Мию Като сыграет с австралийкой Эшли Барти (Q), которая победила американку Ирину Фалькони - 6:3, 5:7, 6:0.Мию Като (Япония, Q) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 2) – 2:6, 6:1, 6:3Эшли Барти (Австралия, Q) — Ирина Фалькони (США) – 6:3, 5:7, 6:0