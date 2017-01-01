Завацкая проиграла Линетт на старте турнира в Куала-Лумпуре

Теннис. WTA International - Alya WTA Malaysian Open. Куала-Лумпур (Малайзия). Хард. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы

В Куала-Лумпуре (Малайзия) на турнире WTA категории International - Alya WTA Malaysian Open с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.17-летняя украинка(WC), занимающая в рейтинге WTA 562-ю строчку, уступила в трех сетах 93-й ракетке мира, 25-летней польке Магде Линетт. Поединок продолжался 1 час 55 минут и завершился в пользу польки со счетом 6:1, 3:6, 6:3.По ходу игры у обеих соперниц было по десять брейк-пойнтов, из которых Катарина реализовала пять, а Магда – восемь. Обе совершили на подаче по две двойных ошибки, при этом украинка выполнила один эйс, а полька - два. Ранее теннисистки не встречались.Соперница Линетт по второму кругу определится в матче Пэн Шуай (Китай, 4) — Чан Кайчэнь (Тайвань).Магда Линетт (Польша) — Катарина ЗАВАЦКАЯ (Украина, WC) – 6:1, 3:6, 6:3