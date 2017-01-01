Свитолина с победы начала защиту титула на турнире в Куала-Лумпуре

Теннис. WTA International - Alya WTA Malaysian Open. Куала-Лумпур (Малайзия). Хард. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы

В Куала-Лумпур (Малайзия) на турнире WTA категории International - Alya WTA Malaysian Open с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Действующая чемпионка турнира, десятая ракетка мира 22-летняя украинка, посеянная под первым номером одержала победу над прошедшей через квалификацию 21-летней Джан Су Джон из Южной Кореи, занимающей в рейтинге WTA 148-ю позицию, со счетом 6:3, 6:3.За 1 час 26 минут игрового времени Свитолина выиграла четыре гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. Элина выполнила три эйса и избежала ошибок на подаче, а кореянка один раз подала навылет и допустила две двойных ошибки. Между собой теннисистки встречались впервые.Следующей соперницей Свитолиной буде 22-летняя японка Нао Хибино, занимающая в мировом рейтинге 105-е место, которая победила представительницу Бельгии Марину Заневскую - 7:5, 4:6, 6:2.Ранее Свитолина и Хибино не встречались.Элина СВИТОЛИНА (Украина, 1) — Джан Су Джон (Южная Корея, Q) – 6:2, 6:3Нао Хибино (Япония) — Марина Заневская (Бельгия) – 7:5, 4:6, 6:2