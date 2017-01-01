Цуренко стартовала с победы на турнире в Акапулько

Теннис. категории International - Abierto Mexicano TELCEL. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы

В Акапулько (Мексика) на турнире WTA категории International - Abierto Mexicano TELCEL с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.50-я ракетка мира, 27-летняя украинкастартовала с победы над прошедшей через квалификацию 22-летней француженкой, занимающей в мировом рейтинге 293-ю строчку. Для победы со счетом 6:2, 6:1 украинке потребовалось 59 минут.За время игры Цуренко взяла семь подач соперницы и не удержала две своих. Леся выполнила один эйс и допустила три двойных ошибки. Паке навылет не подала ни разу и шесть раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.За выход в четвертьфинал турнюра Цуренко сыграет либо со своей соотечественницей Катериной Бондаренко, либо с немкой Юлией Гёргес.Леся ЦУРЕНКО (Украина, 7) — Хлоэ Паке (Франция, Q) – 6:2, 6:1