Катерина Козлова проиграла на старте турнира в Куала-Лумпуре

Теннис. WTA International - Alya WTA Malaysian Open. Куала-Лумпур (Малайзия). Хард. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы

В Куала-Лумпур (Малайзия) на турнире WTA категории International - Alya WTA Malaysian Open с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.117-я ракетка мира, 23-летняя украинкапроиграла 27-летней китаянке. Поединок продолжался 1 час 36 минут и завершился в пользу китаянки со счетом 7:6(8), 6:2.Козлова сделала три брейка и упустила пять своих подач. На счету Катерины пять эйсов и одна двойная ошибка, а соперница ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.Соперницей Чжан Кай-Линь во втором круге станет победительница матча Кагла Буюкаксай (Турция, 8) — Риса Одзаки (Япония).Чжан Кай-Линь (Китай) – Катерина КОЗЛОВА (Украина) — 7:6(8), 6:2