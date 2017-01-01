Катерина Козлова проиграла на старте турнира в Куала-Лумпуре

В Куала-Лумпур (Малайзия) на турнире WTA категории International - Alya WTA Malaysian Open с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.
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