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Свитолина: Титул в Дубае - одна из самых больших побед для меня

Свитолина: Титул в Дубае - одна из самых больших побед для меня

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась эмоциями от титула, завоеванного на турнире в Дубае - Dubai Duty Free Tennis Championships. Этот титул стал для Элины вторым в текущем сезоне и шестым в профессиональной карьере.

Элина Свитолина: «Сейчас у меня очень много позитивных эмоций, но, пожалуй, мне понадобится еще немного времени, чтобы понять, что я сделала. В этом матче очень многое стояло на кону, и я это знала, но старалась гнать от себя эти мысли. Безусловно, титул в Дубае - одна из самых больших побед для меня, и я испытываю сейчас невероятные ощущения от того, что сумела хорошо сыграть в финале.

Но в тоже время, пока нет возможности полностью насладиться победой, так как нужно лететь уже на следующий турнир, поэтому сейчас у меня немного смешанные чувства от победы. Что касается целей, то все же моей главной целью было и остается стать первой ракеткой мира.

Очень много эмоций и сил было затрачено на эту победу, и когда я проснулась и увидела свой трофей, который стоит рядом на столике, то вздохнула с облегчением, понимая, что я все-таки вчера выиграла этот финал. На самом деле, вчера вообще было очень сложно думать четко, так как было невероятное количество поздравлений и эмоций.

В этот раз я была достаточно спокойна, и мне удалось концентрироваться на том, что мне нужно было сделать, на своем плане игры. Думаю, у меня это получилось, и я играла очень хорошо. Пожалуй, именно психологическая подготовка принесла мне победу на турнире, так как были достаточно тяжелые поединки на турнире, особенно, когда я проиграла сет и уступала с брейком в матче с Макхэйл.

Сыграно много матчей, но плюс в том, что они сыграны и выиграны. Когда столько играешь, очень важно уделять внимание здоровью и подготовке. После Майами у меня будет отдых, пару недель подготовки на грунтовый сезон. Я буду играть значительно меньше турниров, и мы это уже обсуждали с тренерским составом. Буду восстанавливаться и готовиться к большим турнирам.

Отпраздновать удалось совсем немного вместе с командой и друзьями, которые здесь находятся. Нужно готовиться уже к следующему турниру и восстанавливать затраченные силы и эмоции. В тоже время, у меня есть и прилив энергии от того, что я сыграла на очень хорошем уровне всю эту неделю».

27 февраля в Куала-Лумпуре (Малайзия) стартует турнир WTA, в котором Свитолина получила первый номер посева.

По материалам: Большой теннис Украины
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