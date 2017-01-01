Рейтинг ATP. Цонга стал 7-й ракеткой мира, Долгополов потерял 10 позиций, Марченко покинул Топ-100

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14:08 Хоккеисты «Ванкувера» пройдут повторную вакцинацию от свинки 84 | Хоккей

13:52 Россияне выиграли эстафету среди юниоров на ЧМ по биатлону; украинцы - шестые 139 | Биатлон

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12:59 Пидгрушная: В Украине нет лучшего президента федерации, чем Брынзак а биатлоне 109 | Биатлон

12:29 НХЛ. «Тампа» разгромила «Оттаву», «Монреаль» в овертайме одолел «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес» в овертайме уступил «Миннесоте» 135 | Хоккей

10:42 НБА. «Кливленд» победил «Милуоки», «Атланта» разгромила «Бостон», «Хьюстон» проиграл «Индиане» и другие результаты 126 | Баскетбол