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Рейтинг ATP. Цонга стал 7-й ракеткой мира, Долгополов потерял 10 позиций, Марченко покинул Топ-100
Рейтинг ATP. Цонга стал 7-й ракеткой мира, Долгополов потерял 10 позиций, Марченко покинул Топ-100 Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 27 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга остался только один украинский теннисист - Александр Долгополов, который потерял десять позиций и опустился на 60-е место.
Илья Марченко покинул первую сотню, опустившись с 93-го места на 108-е.
Сергей Стаховский поднялся на пять пунктов и теперь занимает 102-ю строчку.
 
В Топ-10 мирового рейтинга француз Жо-Вилфрид Цонга стал седьмой ракеткой мира, в результате чего по одной позиции потеряли хорват Марин Чилич (8-й), австриец Доминик Тим (9) и швейцарец Роджер Федерер (10).

Лидером мирового тенниса остается британец Энди Маррей с отрывом от серба Новака Доковича в 1805 очков.
 
Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 27.02 2017 г.:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11540 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9735
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5195
4 (4).  Милош Раонич (Канада) – 5080
5 (5). Кеи Нишикори (Япония) – 4730
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) —  4115
7 (11). Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 3480
8 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3410
9 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3375
10 (9). Роджер Федерер (Швейцария) - 3260

60 (50). Александр Долгополов (Украина) – 785
108 (93). Илья Марченко (Украина) – 534
102 (107). Сергей Стаховский (Украина) –  567

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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