Рейтинг WTA. Свитолина стала 10-й ракеткой мира, Цуренко и Бондаренко также укрепили свои позиции

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 27 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации по-прежнему три украинских теннисистки. Элина Свитолина после



На две позиции в рейтинге WTA поднялась Леся Цуренко (50-я), на одну - Катерина Бондаренко (78).

Во второй сотне мирового рейтинга Катерина Козлова опустилась со 115-го на 117-е место.



Возглавляет рейтинг Серена Уильямс, но отрыв от немки Анжелики Кербер сократился с 665 очков до 375.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 27.02.2017г.:

1 (2). Серена Уильямс (США) – 7780 очков

1 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 7405

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5640

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5172

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 5075

6 (6). Агнешка Радваньска (Польша) – 4670

7 (7). Гарбин Мугуруса (Испания) — 4585

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915

9 (9). Мэдисон Кис (США) – 3897

10 (13). Элина СВИТОЛИНА (Украина) - 3890

…

50 (52). Леся Цуренко (Украина) – 1095

78 (79). Катерина Бондаренко (Украина) – 785

117 (115). Катерина Козлова (Украина) – 523



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 27 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации по-прежнему три украинских теннисистки. Элина Свитолина после победы на турнире Dubai Duty Free Tennis Championships поднялась на три позиции и стала десятой ракеткой мира. Элина впервые в карьере вошла в Топ-10 мировой классификации, что является также высшим достижением в истории женского тенниса в Украине. В чемпионской гонке сезона Свитолина (1495 очков) поднялась с девятого места на второе, уступая только американке Серене Уильямс (2030).На две позиции в рейтинге WTA поднялась Леся Цуренко (50-я), на одну - Катерина Бондаренко (78).Во второй сотне мирового рейтинга Катерина Козлова опустилась со 115-го на 117-е место.Возглавляет рейтинг Серена Уильямс, но отрыв от немки Анжелики Кербер сократился с 665 очков до 375.1 (2). Серена Уильямс (США) – 7780 очков1 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 74053 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 56404 (4). Симона Халеп (Румыния) – 51725 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 50756 (6). Агнешка Радваньска (Польша) – 46707 (7). Гарбин Мугуруса (Испания) — 45858 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 39159 (9). Мэдисон Кис (США) – 389710 (13). Элина СВИТОЛИНА (Украина) - 389050 (52). Леся Цуренко (Украина) – 109578 (79). Катерина Бондаренко (Украина) – 785117 (115). Катерина Козлова (Украина) – 523(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)