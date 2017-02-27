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Рейтинг WTA. Свитолина стала 10-й ракеткой мира, Цуренко и Бондаренко также укрепили свои позиции

Рейтинг WTA. Свитолина стала 10-й ракеткой мира, Цуренко и Бондаренко также укрепили свои позиции

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 27 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

В первой сотне мировой классификации по-прежнему три украинских теннисистки. Элина Свитолина после победы на турнире Dubai Duty Free Tennis Championships поднялась на три позиции и стала десятой ракеткой мира. Элина впервые в карьере вошла в Топ-10 мировой классификации, что является также высшим достижением в истории женского тенниса в Украине. В чемпионской гонке сезона Свитолина (1495 очков) поднялась с девятого места на второе, уступая только американке Серене Уильямс (2030).

На две позиции в рейтинге WTA поднялась Леся Цуренко (50-я), на одну -  Катерина Бондаренко (78).
Во второй сотне мирового рейтинга Катерина Козлова опустилась со 115-го на 117-е место.

Возглавляет рейтинг Серена Уильямс, но отрыв от немки Анжелики Кербер сократился с 665 очков до 375.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 27.02.2017г.:
1 (2). Серена Уильямс (США) –  7780 очков
1 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 7405
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5640
4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5172
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 5075
6 (6). Агнешка Радваньска (Польша) – 4670
7 (7). Гарбин Мугуруса (Испания) — 4585
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915
9 (9). Мэдисон Кис (США) – 3897
10 (13). Элина СВИТОЛИНА (Украина) - 3890

50 (52). Леся Цуренко (Украина) – 1095
78 (79). Катерина Бондаренко (Украина) –  785
117 (115). Катерина Козлова (Украина) – 523

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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