Рейтинг WTA. Свитолина стала 10-й ракеткой мира, Цуренко и Бондаренко также укрепили свои позиции

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 27 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
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14:27 Свитолина с победы начала защиту титула на турнире в Куала-Лумпуре 103 | Теннис / Главные новости спорта
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12:29 НХЛ. «Тампа» разгромила «Оттаву», «Монреаль» в овертайме одолел «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес» в овертайме уступил «Миннесоте» 135 | Хоккей
10:42 НБА. «Кливленд» победил «Милуоки», «Атланта» разгромила «Бостон», «Хьюстон» проиграл «Индиане» и другие результаты 126 | Баскетбол
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