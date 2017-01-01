Элина Свитолина стала победительницей турнира в Дубае

Теннис. WTA - Premier. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $2.666.000. Одиночный разряд. 56 участниц

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.666.000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.13-я ракетка мира, 22-летняя украинка, посеянная под 7-м номером, нанесла поражение 26-летней датчанке(10), занимающей в мировом рейтинге 15-е место, со счетом 6:4, 6:2.Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За это время Свитолина взяла четыре подачи Возняцки и упустила одну свою. Соперницы выполнили по одному эйсу, при этом Элина допустила две двойных ошибки, а Каролин – четыре. Теперь в их личном противостоянии украинка лидирует со счетом 2:0.Этот титул стал для Свитолиной вторым в текущем сезоне и шестым в профессиональной карьере. За свой успех на турнире Dubai Duty Free Tennis Championships Свитолина получит 900 рейтинговых очков и $487,245 призовых.Элина СВИТОЛИНА (Украина, 7) — Каролин Возняцки - 6:4, 6:2.