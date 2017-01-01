Свитолина: Матч с Кербер был очень тяжелый

Украинcкая теннисистка Элина Свитолина вышла в финал турнира в Дубае, одержав победу над второй ракеткой мира немкой Анжеликой Кербер со счетом



«Это был очень тяжелый матч, — приводит слова Свитолиной официальный сайт WТА. - Кербер брала медицинский тайм-аут, так что, очевидно, у нее были проблемы со здоровьем. Надеюсь, у нее ничего серьезного с коленом нет и она вскоре сможет вернуться на корт. Из-за дождя было трудно сконцентрироваться на своей игре, что делало матч еще более тяжелым. Я просто старалась бежать за каждым мячом, играть в свой теннис и мыслить позитивно.



Что касается финала с Возняцки, то мы играли с ней в прошлом году в Майами, и тогда матч получился тяжелым и закончился очень поздно. Я надеюсь, что смогу хорошо сыграть на этот раз».



Напомним, что тогда в Майами Свитолина победила Возняцки в трех сетах со счетом 5:7, 6:4, 7:6(1).

Украинcкая теннисистка Элина Свитолина вышла в финал турнира в Дубае, одержав победу над второй ракеткой мира немкой Анжеликой Кербер со счетом 6:3, 7:6(3) . Свитолина рассказала о непростой победе над немкой и поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с датчанкой Каролин Возняцки.«Это был очень тяжелый матч, — приводит слова Свитолиной официальный сайт WТА. - Кербер брала медицинский тайм-аут, так что, очевидно, у нее были проблемы со здоровьем. Надеюсь, у нее ничего серьезного с коленом нет и она вскоре сможет вернуться на корт. Из-за дождя было трудно сконцентрироваться на своей игре, что делало матч еще более тяжелым. Я просто старалась бежать за каждым мячом, играть в свой теннис и мыслить позитивно.Что касается финала с Возняцки, то мы играли с ней в прошлом году в Майами, и тогда матч получился тяжелым и закончился очень поздно. Я надеюсь, что смогу хорошо сыграть на этот раз».Напомним, что тогда в Майами Свитолина победила Возняцки в трех сетах со счетом 5:7, 6:4, 7:6(1).