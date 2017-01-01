Марсель. Цонга победил Симона и стал соперником Кирьоса по полуфиналу

Теннис. ATP250- Open 13 Provence. Марсель (Франция). Хард. Призовой фонд €620,660.Одиночный разряд. 28 участников

В Марселе (Франция) на турнире категории ATP250 –Open 13 Provence с призовым фондом €620,660 проходят матчи второго круга.11-я ракетка мира, 31-летний француз(2) вышел в полуфинал после победы над своим 32-летним соотечественником(7), занимающим в мировом рейтинге 23-е место, со счетом 6:4, 6:1.За 1 час 15 минут игрового времени Цонга сделал четыре брейка и отыграл все три брейк-пойнта, имевшихся у Симона. Жо-Вилфрид выполнил восемь эйсов и избежал ошибок на подаче против шести эйсов и одной двойной у Жиля. Теперь счет их личных встреч стал 8:3 в пользу Цонга.В полуфинале Цонга сыграет против австралийца Ника Кирьоса (3), который победил словака Норберта Гомбоша (Q) – 6:3, 6:3.Ранее Цонга и Кирьос не встречались.Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 2) - Жиль Симон (Франция, 7) — 6:4, 6:1Ник Кирьос (Австралия, 3) — Норберт Гомбош (Словакия, Q) – 6:3, 6:3