Свитолина победила Кербер и вышла в финал турнира в Дубае

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.666.000 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



13-я ракетка мира, 22-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под 7-м номером, нанесла поражение второй ракетке мира, 29-летней немке Анжелике Кербер (1) со счетом 6:3, 7:6(3).



Теннисистки провели на корте 1 час 40 минут. Свитолина выиграла семь геймов на приеме и проиграла пять на своей подаче. Элина выполнила пять эйсов при трех двойных ошибках, а Анжелика ни разу не подала навылет и совершила восемь двойных ошибок. Благодаря этой победе украинка сравняла счет по личным встречам с Кербер – 5:5.



В финале Свитолиной предстоит сразиться с 26-летней датчанкой Каролин Возняцки (10), занимающей в мировом рейтинге 15-е место, которая победила Анастасию Севастову из Латвии –



Ранее Свиитолина и Возняцки встречались один раз и тогда сильнее была украинка..



Теннис. WTA - Premier. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $2.666.000. Одиночный разряд. 56 участниц

½ финала

Элина Свитолина (Украина, 7) — Анжелика Кербер (Германия, 1) — 6:3, 7:6(3)

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.666.000 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.13-я ракетка мира, 22-летняя украинка, посеянная под 7-м номером, нанесла поражение второй ракетке мира, 29-летней немке(1) со счетом 6:3, 7:6(3).Теннисистки провели на корте 1 час 40 минут. Свитолина выиграла семь геймов на приеме и проиграла пять на своей подаче. Элина выполнила пять эйсов при трех двойных ошибках, а Анжелика ни разу не подала навылет и совершила восемь двойных ошибок. Благодаря этой победе украинка сравняла счет по личным встречам с Кербер – 5:5.В финале Свитолиной предстоит сразиться с 26-летней датчанкой Каролин Возняцки (10), занимающей в мировом рейтинге 15-е место, которая победила Анастасию Севастову из Латвии – 6:3, 6:4 Ранее Свиитолина и Возняцки встречались один раз и тогда сильнее была украинка..Элина Свитолина (Украина, 7) — Анжелика Кербер (Германия, 1) — 6:3, 7:6(3)