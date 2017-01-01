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16:51 Дубай. Возняцки Обыграла Севастову и стала первой финалисткой 73 | Теннис

16:13 Шипулин: Менталитет не позволяет получать удовольствие от гонок 96 | Биатлон

16:03 Вонн отказалсь выйти на старт суперкомбинации на этапе КМ из-за небезопасности трассы 94 | Горнолыжный спорт

15:43 Немецкие двоеборцы заняли весь пьедестал в гонке Гундерсена на ЧМ; Пасичник – 39-й 89 | Лыжное двоеборье

15:06 Брынзак: Работать с девочками это «Санта-Барбара» и мама не горюй 138 | Биатлон

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14:20 Сергей Телень – серебряный призер в спринте среди юношей на ЧМ в Осрбли 168 | Биатлон / Главные новости спорта

12:03 Норвежским лыжникам запретили критиковать иностранных спортсменов на ЧМ 132 | Лыжные гонки