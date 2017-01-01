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Дубай. Возняцки Обыграла Севастову и стала первой финалисткой
Дубай. Возняцки обыграла Севастову и стала первой финалисткойВ Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.666.000 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч. 

55-я ракетка мира, 26-летняя датчанка Каролин Возняцки (10) одержала победу над своей  ровесницей из Латвии, 35-м номером мирового рейтинга Анастасией Севастовой, со счетом 6:3, 6:4.

Поединок длился 1 час 26 минут. Возняцки выиграла три гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. На ее счету два эйса и столько же двойных ошибок, а Севастова три раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии датчанка лидирует со счетом 3:0.

Соперница Возняцки по финалу определится в матче между второй ракеткой мира немкой Анжеликой Кербер (1) и 13-м номером мирового рейтинге украинкой Элиной Свитолиной (7).

Теннис. WTA - Premier. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $2.666.000. Одиночный разряд. 56 участниц
1/2 финала
Каролин Возняцки (Дания, 10) —Анастасия Севастова (Латвия) — 6:3, 6:4
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