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Рио-де-Жанейро. Долгополов обыграл Себальоса и вышел в четвертьфинал

Рио-де-Жанейро. Долгополов обыграл Себальоса и вышел в четверьфинал

В Рио-де Жанейро (Бразиялия) на турнире категории ATP500 – Rio Open с призовым фондом $1,461,560 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

50-я ракетка мира, 28-летний украинец Александр Долгополов нанес поражение 31-летнему аргентинцу Орасио Себальосу, занимающему в мировом рейтинге 73-е место, со счетом 7:6(4), 4:6, 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 15 минут. Соперники сделали по два брейка. Долгополов выполнил 13 подач навылет и один раз ошибся на подаче против одиннадцати эйсов и двух двойных у Себальоса. Это была первая победа украинца в трех встречах с аргентинцем.

Соперником Долгополова в четвертьфинале станет 24-я ракетка мира, 25-летний испанец Пабло Карреньо-Буста ( 4), который переиграл доминиканца Виктора Эстрелью-Бургоса (LL) - 6:2, 4:6, 6:2.

Ранее Долгополов и Карреньо-Буста встречались один раз и тогда сильнее был украинец.

Теннис. ATP500 Rio Open. Рио-де Жанейро (Бразиялия). Грунт. Призовой фонд $1,461,560.Одиночный разряд. 32 участника
Второй круг
Александр ДОЛГОПОЛОВ (Украина) —Орасио Себальос (Аргентина) — 7:6(4), 4:6, 6:4
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 4) — Виктор Эстрелья-Бургос (Доминикана LL) – 6:2, 4:6, 6:2
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