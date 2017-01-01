Стаховский проиграл Монфису во втором круге турнира ATP в Марселе

Теннис. ATP250- Open 13 Provence. Марсель (Франция). Хард. Призовой фонд €620,660.Одиночный разряд. 28 участников

В Марселе (Франция) на турнире категории ATP250 –Open 13 Provence с призовым фондом €620,660 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Прошедший через квалификацию 31-летний украинец, занимающий в мировом рейтинге 107-е место, проиграл 12-й ракетке мира, 30-летнему французу, посеянному под первым номером, со счетом 1:6, 4:6.Поединок длился лишь 56 минут. За это время Монфис не позволили Стаховскому заработать ни одного брек-пойнта, в то время как сам реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. Сергей ни разу не подал навылет и один раз ошибся на подаче, в Гаэль выполнил восемь эйсов и обошелся без двойных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу француза.За выход в полуфинал турнира Монфис сыграет против своего соотечественника Ришара Гаске (6), который победил россиянина Михаила Южного – 7:5, 6:2.Гаэль Монфис (Франция, 1) — Сергей Стаховский (Украина, Q) – 6:1, 6:4