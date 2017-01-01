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Марченко проиграл Цонге во втором круге турнира в Марселе
Марченко проиграл Цонге во втором круге турнира в МарселеВ Марселе (Франция) на турнире категории ATP250 –Open 13 Provence с призовым фондом €620,660 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

29-летний украинец Илья Марченко, занимающий в мировом рейтинге 93-е место, проиграл 11-й ракетке мира, 31-летнему французу Жо-Вилфриду Цонге (2) со счетом 3:6, 3:6.

Поединок продолжался 1 час 21 минуту. За это время Марченко не удалось реализовать ни одного из шести брейк-пойнтов, имевшихся у него, в то время как Цонга реализовал три  из четырех. Илья два раза подал навылет и один раз ошибся на подаче против девяти эйсов и четырех двойных ошибок у Жо-Вилфрида. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу франццуза.

В четвертьфинале Цонга сыграет со своим соотечественником Жилем Симоном (7), который был сильнее еще одного представителя Франции Жюльена Беннето (WC) - 6:2, 2:6, 6:3.

Теннис. ATP250- Open 13 Provence. Марсель (Франция). Хард. Призовой фонд €620,660.Одиночный разряд. 28 участников
Второй круг
Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 2) - Илья МАРЧЕНКО (Украина) — 6:3, 6:3
Жиль Симон (Франция, 7) — Жюльен Беннето (Франция, WC) – 6:2, 2:6, 6:3
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